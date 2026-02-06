Атака на Україну, вибухи у Білгороді: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 6 лютого 2026 року

Росія атакувала безпілотниками Запоріжжя та область, у Білгороді пролунали вибухи, президент США Дональд Трамп заявив, що хоче нову угоду щодо ядерної зброї з РФ.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 6 лютого:

Атака на Запоріжжя та область

Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у Запоріжжі фото: Запорізька ОВА

У ніч на 6 лютого російські окупаційні війська здійснили чергову атаку безпілотниками на Запоріжжя, яка призвела до поранення дитини. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За даними Федорова, під удар потрапив приватний сектор обласного центру. Внаслідок вибухів пошкоджено житлові будинки, а 14-річний хлопець отримав поранення.

Також цієї ночі через ворожі влучання у Запорізькій області було знеструмлено близько 12 тис. абонентів. Ремонтні бригади вже готові розпочати відновлювальні роботи, проте зможуть вийти на об'єкти лише після повної стабілізації безпекової ситуації в регіоні.

Також російські війська завдали удару безпілотником по місту Вільнянськ Запорізького району.

Голова Запорізької ОВА Федоров розповів, що через удар російського безпілотника повністю зруйновано приватний будинок. Внаслідок атаки загинуло подружжя: 49-річний чоловік та його 48-річна жінка.

У Білгороді пролунали вибухи

фото: соціальні мережі

У ніч на 6 лютого російське місто Білгород атакували ракети. Було чутно щонайменше п'ять-шість потужних вибухів. Місцеві мешканці повідомили про яскраві спалахи в небі та стовп диму, який піднявся в одному з районів міста після атаки.

Внаслідок обстрілу в частині Білгорода зникла електроенергія. Також є проблеми з водопостачанням та опаленням.

Трамп заявив, що хоче нового ядерного договору між США та Росією

фото: AP

У четвер, 5 лютого, закінчується термін дії ядерного договору між США та Росією, тому Трамп знову закликав до укладення нового, посиленого пакту замість продовження чинної угоди, відомої як договір СНО-3.

«Замість того, щоб продовжувати дію «Нового СНО», нам слід, щоб наші ядерні експерти працювали над новим, вдосконаленим та модернізованим договором, який може діяти ще довго», – заявив Трамп.

США нададуть Кубі допомогу на тлі звинувачень в енергетичній блокаді

Жінка розпалює вугілля, щоб приготувати вечерю, під час планового відключення електроенергії в Санта-Крус-дель-Норте, де розташована одна з найбільших теплоелектростанцій Куби фото: AP

Вашингтон виділяє додаткові $6 млн для підтримки населення Куби, де стрімко погіршується гуманітарна ситуація. Основна частина допомоги, що включає продукти харчування та сонячні лампи, буде розподілена через благодійні організації Caritas та структури католицької церкви.

Представник Держдепартаменту Джеремі Левін наголосив, що американські дипломати особисто контролюватимуть процес, щоб запобігти політизації допомоги або її привласненню кубинським режимом.

Надання підтримки відбувається на тлі гострого конфлікту між країнами.

За яких умов США запровадять нові санкції проти РФ

фото з відкритих джерел

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон розглядає можливість посилення економічного тиску на Росію, зокрема через обмеження проти її «тіньового флоту», проте остаточне рішення залежатиме від перебігу дипломатичного процесу.

Під час слухань у банківському комітеті Сенату посадовець зазначив, що питання санкцій щодо танкерів, які допомагають РФ обходити нафтові ліміти, залишається на порядку денному, але його реалізація прив'язана до динаміки мирних переговорів.

Інші важливі новини: