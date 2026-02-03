Головна Світ Економіка
Російський бізнес масово втрачає активи за кордоном: «Лукойл» став фінальним акордом

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Російський бізнес масово втрачає активи за кордоном: «Лукойл» став фінальним акордом
фото: СЗРУ/іллюстративне

Банківський сектор зазнав не менш руйнівних втрат

Служба зовнішньої розвідки України констатує системний крах міжнародної експансії російського бізнесу. Продаж компанією «Лукойл» свого закордонного портфеля вартістю $22 млрд став фінальним акордом у процесі деградації присутності РФ на світових ринках. Російські корпорації, які десятиліттями вибудовували вплив у Європі та Америці, змушені виходити з активів за безцінь або спостерігати за їх націоналізацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

Найбільших втрат зазнали флагмани російської економіки. Продаж LUKOIL International GmbH американському інвестфонду Carlyle Group став найпоказовішим прикладом:

Цей крах не поодинокий. «Газпром» у 2022 році втратив Gazprom Germania (оцінка – $8,4 млрд), яку Німеччина спочатку передала під зовнішнє управління, а згодом націоналізувала. Польща позбавила концерн контролю над Europol Gaz, оператором польської ділянки газопроводу «Ямал – Європа», який у 2023 році повністю перейшов під контроль державної Orlen.

«Роснефть» у 2022 році втратила контроль над Rosneft Deutschland і RN Refining & Marketing із сумарною оцінкою близько $7 млрд, разом із частками в трьох німецьких НПЗ. «Новатэк» був змушений розпрощатися з польськими активами Novatek Green Energy, які у 2025 році викупила компанія Barter.

Банківський сектор зазнав не менш руйнівних втрат. «Сбербанк» продав або ліквідував усі європейські активи – від Швейцарії до Австрії, втратив банк в Україні та вийшов із Казахстану. «ВТБ» після блокувальних санкцій США втратив контроль над підрозділами у Великій Британії, Німеччині та на Кіпрі. альфа-банк залишився без Amsterdam Trade Bank у Нідерландах і без українського Sense Bank, націоналізованого у 2023 році.

Державні корпорації та промислові групи також змушені були згортати присутність: РЖД продала 75% у GEFCO, «Росатом» втратив фінський проєкт Hanhikivi-1 тощо.

Сукупно ці втрати фіксують системний провал міжнародних амбіцій російського бізнесу.

Нагадаємо, служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) повідомляє про чергову хвилю ідеологічних маніпуляцій у російській освіті. У 2026 році в РФ готують до випуску оновлені підручники з історії: друге видання для 5–9 класів та вже третє – для старшої школи. Приводом став шквал критики від самих російських учителів, які знайшли в попередніх версіях сотні фактичних помилок та суперечностей.

Теги: росія бізнес розвідка

