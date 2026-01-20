Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

Навіщо Трамп запросив Росію у раду миру і що це означає для України

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп вважає, що ця історія взагалі не накладає на нього зобовʼязання
фото: Getty Images

Чому це ще не привід для паніки 

Поки дуже рано робити висновки, бо події розвиваються в космічній швидкості. Зараз можна виділити лише кілька проміжкових факторів, які, схоже, відіграватимуть вагому роль в подальшому перебігу подій.

Що зараз робить Трамп?

  1. Пробує просто зібрати бабло: розробницький проєкт «Сектор Газа» потребує грошей. І за нього мають платити інші, не США.
  2. Трамп пробує показати, що він може відривати від Китаю його сателітів (абсолютно утопічна історія, але Трампу хочеться у це вірити);
  3. Трамп вважає, що ця історія взагалі не накладає на нього зобовʼязання. Тут він дружить, а там не дружить. Це, між іншим, підтверджує утопічність попереднього пункту. Але також пояснює нинішню логіку Трампа в російсько-українській війні (тут він арештовує судна тіньового флоту, а тут запрошує у Раду миру).
  4. Трамп живе з ідеєю розвалу ЄС, який тільки він (Трамп) має доїти. І це ще один елемент розвалу ЄС, як єдиного у світі утворення, яке пропагує демократичні цінності. Ну а цінності, з точки зору Трампа є непотрібними атавізмами. Рада миру плюс Гренландія та плюс погрози Росії напасти на Балтійські країни та, можливо, захопити Шпіцберген – все це творить ідеальний шторм в ЄС.
  5. Зараз багато хто говорить про те, що Рада миру може стати альтернативою ООН. Але тут варто зауважити інше: якщо ця рада запрацює, вона точно остаточно поховає СОТ, яка так потрібна Китаю і проти якої так активно виступає Трамп.

Ще раз повторюся – події розвиваються надто швидко, щоб зараз давати якісь попередні підсумки. Всі сподіваються на те, що в Давосі вдасться зупинити Трампа хоч на деякий час. Якщо не вдасться, що з цим робити не розуміє поки ніхто. І це головний виклик для нас, бо тоді ми почнемо втрачати наш головний козир – підтримку ЄС.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Гренландія Дональд Трамп путін росія переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко отримав запрошення увійти до Ради миру Трампа по Газі
Лукашенко отримав запрошення до Ради миру Трампа щодо Гази
Вчора, 15:49
Генсек анонсував нові переговори з президентом США
Генсек НАТО обговорив із Трампом безпеку в Гренландії
Вчора, 06:51
6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією
Чому домовленості в Парижі можуть не привести до миру? Аналіз Sky News
8 сiчня, 03:38
Трамп слідкує за проведенням операції у Венесуелі
Як США готували таємне захоплення Мадуро: Reuters розкрив деталі
3 сiчня, 23:26
Business Insider: НАТО в разі війни з Росією зазнає величезних втрат
Business Insider: НАТО в разі війни з Росією зазнає величезних втрат
2 сiчня, 23:19
США вводять «карантин» для венесуельської нафти
США закручують нафтовий кран Венесуелі
25 грудня, 2025, 12:34
Суперечки про Булгакова вже не мають значення. І ось чому
Суперечки про Булгакова вже не мають значення. І ось чому
22 грудня, 2025, 19:31
У Росії прогриміли вибухи
Дрони атакували морський порт у Краснодарському краї
22 грудня, 2025, 01:53
Росія хоче, щоб Україна вивела війська з територій Донецької області
На шляху до миру між Росією та Україною є п’ять ключових перешкод – WSJ
20 грудня, 2025, 17:15

Вадим Денисенко

Навіщо Трамп запросив Росію у раду миру і що це означає для України
Навіщо Трамп запросив Росію у раду миру і що це означає для України
Переговори у Вашингтоні: чому Трамп тягне час
Переговори у Вашингтоні: чому Трамп тягне час
Кремль поставив на повний блекаут: що це означає для України
Кремль поставив на повний блекаут: що це означає для України
Що потрібно зробити, щоб подолати корупцію
Що потрібно зробити, щоб подолати корупцію
Імовірна смерть Кадирова. Що далі задумав Кремль
Імовірна смерть Кадирова. Що далі задумав Кремль
1418 днів. Війна Путіна перетнула важливу психологічну межу
1418 днів. Війна Путіна перетнула важливу психологічну межу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua