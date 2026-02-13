Головна Скотч Курйоз
Роскомнагляд заблокував для росіян сайт з даними про поранених та загиблих окупантів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Роскомнагляд заблокував у Росії сайт з даними про російських військових
фото з відкритих джерел

РФ намагається приховати правду та реальні наслідки війни проти України від суспільства

Роскомнагляд заблокував на території РФ сайт проєкту «Хочу вернуть», де міститься інформація про російських солдатів. Про це заявили в Координаційному штабі із питань поводження з військовополоненими, передає «Главком».

Сайт «Хочу вернуть» є одним із проєктів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. «Ресурс публікує інформацію про поранених і загиблих військових армії РФ з іменами та прізвищами, номерами жетонів і військових частин, діагнозами та датами поранень чи смерті», – розповіли у штабі.

Всього на сайті «Хочу вернуть» зберігаються дані понад 156 тис. загиблих та 96 тис. поранених російських солдатів, де вказані їхні імена, номери жетонів, військові частини, діагнози та дати поранень або смерті. «Проєкт розпочав роботу в січні 2026 року, а вже за місяць росіяни почали блокувати його роботу на своїй території. Відтепер, щоб дізнатися правду про те, що сталося з солдатами та офіцерами армії РФ, їх рідним потрібно використовувати сервіси VPN» , – зазначають у штабі.

У Координаційному штабі запевняють, що Росія заблокувала для росіян цей ресурс, аби приховати реальні наслідки війни проти України  До того ж відомо, що цей сайт мав неабияку популярність серед російських користувачів. Базу даних про російських військових переглядають сотні росіян.

До слова, Роскомнагляд також частково почав обмежувати роботу Telegram на території РФ з 10 лютого. І робиться це «за рішенням уповноважених органів». Про часткове обмеження роботи месенджерів Telegram і WhatsApp Роскомнагляд анонсував ще у серпні 2025 року. Таке рішення він оголосив після того, як Путін доручив запровадити додаткові обмеження на використання в Росії програмного забезпечення, що розроблене в недружніх країнах.  

Нагадаємо, як російський військовослужбовець на ім’я Ілля потрапив у полон та вперше за довгий час отримав змогу поговорити з матір’ю. Однак жінка не те що не зраділа, почувши голос сина, вона здивувала відсутністю будь-яких емоцій. 

Теги: росія росіяни Росспоживнагляд полон

