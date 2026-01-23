Рада миру та заморожені активи: нові деталі переговорів Путіна і делегації США
За словами Ушакова, Москва запропонувала направити до бюджету Ради миру $1 млрд
У Кремлі на зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з американською делегацією обговорювалися ініціатива Дональда Трампа щодо створення «ради миру», низка регіональних питань і ситуація щодо Гренландії. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.
За словами Ушакова, Москва запропонувала направити до бюджету Ради миру $1 млрд із заморожених у США російських активів.
«Решту коштів із заморожених США російських резервів можна було б направити на відновлення територій, що постраждали в ході бойових дій – вже після укладення мирного договору між Росією та Україною», – додав Ушаков.
Нагадаємо, у Кремлі закінчились переговори російського диктатора Володимира Путіна з спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером та комісаром Федеральної служби закупівель Управління загальних служб США Джошем Грюнбаумом.
Зустріч глави Кремля з американськими посланцями тривала понад 3,5 години. Це була перша офіційна зустріч у 2026 році американських представників з Путіним. У переговорах також взяли участь помічник Путіна Юрій Ушаков та директор російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв.
Як повідомлялося, переговори президента Росії Володимира Путіна з американськими представниками Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та комісаром Федеральної служби закупівель США Джошем Грюнбаумом були конструктивними та максимально відвертими. Про це за підсумками зустрічі заявив помічник диктатора Путіна Юрій Ушаков.
