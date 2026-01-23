Головна Світ Політика
Рада миру та заморожені активи: нові деталі переговорів Путіна і делегації США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Путін та Віткофф провели переговори
фото: Kremlin. ru

За словами Ушакова, Москва запропонувала направити до бюджету Ради миру $1 млрд

У Кремлі на зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з американською делегацією обговорювалися ініціатива Дональда Трампа щодо створення «ради миру», низка регіональних питань і ситуація щодо Гренландії. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

За словами Ушакова, Москва запропонувала направити до бюджету Ради миру $1 млрд із заморожених у США російських активів.

«Решту коштів із заморожених США російських резервів можна було б направити на відновлення територій, що постраждали в ході бойових дій – вже після укладення мирного договору між Росією та Україною», – додав Ушаков.

Нагадаємо, у Кремлі закінчились переговори російського диктатора Володимира Путіна з спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером та комісаром Федеральної служби закупівель Управління загальних служб США Джошем Грюнбаумом. 

Зустріч глави Кремля з американськими посланцями тривала понад 3,5 години. Це була перша офіційна зустріч у 2026 році американських представників з Путіним. У переговорах також взяли участь помічник Путіна Юрій Ушаков та директор російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв.

Як повідомлялося, переговори президента Росії Володимира Путіна з американськими представниками Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та комісаром Федеральної служби закупівель США Джошем Грюнбаумом були конструктивними та максимально відвертими. Про це за підсумками зустрічі заявив помічник диктатора Путіна Юрій Ушаков.

Теги: росія США переговори

