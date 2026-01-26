Головна Світ Політика
Чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» зібрала на генератори для України понад €5 млн

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Чехія продовжує збирати кошти для підтримки української енергетики
Через атаки Росії лікарні, навчальні заклади та житлові будинки в Україні залишаються без електропостачання

Чеські волонтери в рамках ініціативи «Подарунок для Путіна» зібрали близько €5,3 млн для України. Зібрані кошти спрямують на закупівлю генераторів. Про це заявив керівник ініціативи Мартін Ондрашек у дописі в соцмережі Х, пише «Главком».

Відомо, що станом на 12 годину 26 січня було зібрано 127 млн 718 тисяч 620 крон або майже €5,3 млн. Цей збір було розпочато у зв'язку із проханням України про допомогу у підтримці енергетики після російських обстрілів. Тому завдяки цим коштам для України придбають портативні генератори, зарядні станції та акумулятори для лікарень, шкіл та будинків що залишилися без світла.

«Уже 75 тисяч людей взяли участь у зборі SOS KYJEV, який спрямовано на закупівлю генераторів і акумуляторів для жителів, що замерзають», – розповів Мартін Ондрашек.

Нагадаємо, що станом на день, 26 січня, у Києві без теплопостачання залишається 1,2 тис. багатоповерхових будинків. Міський голова Віталій Кличко повідомляв, що за ніч вдалося підключити до теплоносія 100 багатоповерхівок. Він нагадав, що після масованої атаки РФ 24 січня у столиці без теплопостачання опинилися майже 6 тис. будинків. Більшість із них уже двічі підключали або намагалися підключити до тепла після обстрілів 9 та 20 січня.

Раніше «Главком» писав про те, що Чехія продовжує посилювати енергетичну стійкість України, а чеське суспільство демонструє реальну солідарність з українцями. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заяви, що, ініціатива Dárek pro Putina лише за кілька днів зібрала понад $3,8 млн на енергетичну допомогу Україні.

Також повідомлялося, що чеська компанія Spark у співпраці з волонтерами відправила Україні FPV-дрони на оптоволокні, які створені на основі технологій із перехоплених російських БпЛА. Новий дрон неможливо глушити завдяки оптичному волокну, і він на третину дешевший за інші моделі. Його назвали «Яном Жижкою» на честь відомого чеського полководця.

