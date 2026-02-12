Загиблі діти та призери міжнародних змагань. Хто зображений на «шоломі пам'яті» Гераскевича

Розповідаємо про загиблих українськи атлетів, які зображені на «шоломі пам'яті»

На «шоломі пам'яті» українського скелетоніста Владислава Гераскевича зображено понад 20 атлетів, вбитих Росією. Як інформує «Главком», про це Гераскевич розповів Трибуні.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич під час тренувальних заїздів на Олімпіаді в Італії продемонстрував важливий меседж для світу – шолом, на якому зображено український спортсменів, які загинули внаслідок російського вторгнення.

Розповідаємо про кожного з них, щоб вшанувати памʼять.

Євген Малишев (біатлон)

19-річний ексбіатлоніст загинув у бою за Харків. Два роки тому він входив до національної збірної команди серед юніорів. А під час вторгнення Росії проходив службу за контрактом.

Брав участь у Третіх зимових юнацьких Олімпійських іграх у Лозанні.

Дмитро Шарпар (фігурне катання)

Колишній український фігурист Дмитро Шарпар загинув під Бахмутом. Харків’янину було 25 років.

Він виступав у парі з Анастасією Побіженко. Вигравав срібло чемпіонату України, входив у топ-10 на юнацькій Олімпіаді-2016. Після кар’єри був артистом циркового шоу на льоду «Гранд».

Павло Іщенко (стронгмен)

Павло був чотириразовим чемпіон України з богатирського багатоборства, а до цього – чемпіоном світу і Європи, багаторазовим чемпіоном України з пауерліфтингу.

Він загинув під час виконання бойового завдання.

Гераскевич під час тренувальних заїздів на Олімпіаді в Італії продемонстрував важливий меседж для світу фото: Getty Images

Максим Галінічев (бокс)

Максим Галінічев загинув у війні проти Росії. Це сталося 10 березня в Луганській області.

У травні 2022 року він відмовився від участі у чемпіонаті Європи і пішов добровольцем в десантно-штурмові війська. Попри 2 поранення він продовжував воювати.

Галінічев вигравав золото чемпіонату Європи серед молоді 2017 року, був срібним призером юнацьких Олімпійських ігор 2018 року та срібним призером чемпіонату Європи до 22-х років 2021-го року.

Андрій Куценко (велоспорт)

Багаторазовий чемпіон України з велоспорту. 34-річний велосипедист був майстром спорту України міжнародного класу, переможцем та призером міжнародних змагань та учасником чемпіонатів Європи й світу.

Андрій разом із сімʼєю проживав в Італії, але після початку повномасштабного вторгнення повернувся до України та добровольцем вступив до лав ЗСУ.

Останній бій прийняв у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Збройних Сил України.

Олексій Логінов (хокей)

Ексворотар білоцерківського «Білого Барса» Олексій Логінов загинув у 23 роки. Після початку повномасштабної війни Олексій добровольцем увійшов до лав Збройних сил України.

В хокей він починав грати у школі «Сокола», з яким у 2015-му став бронзовим призером чемпіонату України U-17. Наступних два роки Логінов перебував у системі «Крижинки», а в 2017-му дебютував у дорослому чемпіонаті України за столичних «Крижаних Вовків». Зігравши за команду 1 матч, Олексій перебрався у «Білий Барс», з яким став чемпіоном України 2018 року серед молоді (U-20) і, зігравши два матчі в дорослому національному чемпіонаті, став бронзовим призером ЧУ.

Карина Бахур (кікбоксинг)

Чемпіонка України з кікбоксингу Карина Бахур загинула під час атаки РФ в ніч на 18 листопада 2025 року.

Це сталося у Берестині на Харківщині. 17-річна українка бігла до підвального приміщення в будинку, де було укриття, однак зазнала осколкових поранень.

Карина – чемпіонка України і Європи з кікбоксингу та козацького двобою, призерка чемпіонату світу, 5 грудня 2025 року їй мало виповнитися 18 років.

Микита Козубенко (стрибки у воду)

Микита Козубенко загинув у 31-річному віці під час бойових дій, проходячи службу у складі Національної гвардії України.

Козубенко був майстром спорту України зі стрибків у воду та тренером з цього виду спорту. Спортсмен родом із Миколаєва, Микита прийшов у спорт ще в юному віці й залишився в ньому на роки.

Роман Поліщук (легка атлетика)

Поліщук займався стрибками у висоту. Приєднався до Збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Спортсмен служив у 206 батальйоні 241 бригади.

Андрій Яременко (греко-римська боротьба)

Яременко загинув 4 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання. До свого 26-річчя він не дожив лише дев’ять днів.

Андрій був мобілізований у 2025 році та служив оператором безпілотних систем у складі 115-ї окремої бригади Сил територіальної оборони на Запорізькому напрямку.

Яременко був багаторазовим призером чемпіонатів і Кубків України, представляв Житомирщину на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, входив до складу збірної України, а на чемпіонаті світу серед кадетів посів 10-те місце.

Тарас Шпук (тренер команди Invictus Games)

Шпук народився й виріс в Івано-Франківську. Його життя було невідривно пов’язане зі спортом: він займався трейлом, бігом, велоспортом, хайкінгом.

Учасник Революції гідності. У 2014 році долучився до війська, боронив Україну у складі одного з добровольчих батальйонів. Шпук працював у фонді «Повернись живим» з 2019 року та займався розвитком ветеранського спорту, був тренером.

У листопаді 2023 року Тарас Шпук пішов з фонду у військову розвідку. Загинув під час виконання завдання в групі спеціального призначеня.

Федір Єпіфанов (фехтування)

Народився 31 січня 2004 року. Він був чемпіоном та призером всеукраїнських змагань з фехтування на рапірах, учасником міжнародних турнірів, зокрема потрапив до числа 16 найсильніших фехтувальників на чемпіонаті світу серед кадетів у 2021 році в Каїрі, а також мав звання майстра спорту України. Навчався в Олімпійського фаховому коледжі імені Івана Піддубного.

З перших днів повномасштабного вторгнення хлопець вирішив стати на захист України, хоча на той момент йому було лише 18 років.

Катерина Троян (легка атлетика)

Катерина «Мяу» Троян загинула 5 червня 2025 року на Покровському напрямку у віці 32 років. Колишня професійна легкоатлетка, програмістка та журналістка, вона працювала в міжнародній IT-компанії, але після початку війни обрала шлях захисниці. Навесні 2024 року приєдналася до 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Позивний «Мяу» походить від панамки з котячими вушками. За півтора року служби вона здійснила понад тисячу бойових вильотів, керувала дронами та навчала побратимів технологіям. Яскрава дівчина з синім волоссям та тату «Happiness is a choice» стала символом незламності – її портрет увійшов до міжнародної фотовиставки в Лондоні.

Отримавши смертельне поранення під час бойового завдання, Катерина померла наступного дня в госпіталі Мечникова

Володимир Андрощук (легка атлетика)

25 січня 2023 року стало відомо про загибель легкоатлета Володимира Андрощука, який захищав Україну на бахмутському напрямку. Спортсмену виповнилося 22 роки 10 січня.

Андрощук виступав за національну збірну на міжнародній арені. У 2018 році брав участь у чемпіонаті Європи U18 з легкої атлетики в десятиборстві. Двома роками пізніше на чемпіонаті Європи U20 посів шосте місце у сучасному п’ятиборстві.

На внутрішніх змаганнях спортсмен неодноразово піднімався на п’єдестал. Зокрема, у 2019 році здобув золото чемпіонату України U20 у десятиборстві.

Олексій Хабаров (кульова стрільба)

У серпні 2025 року на Донеччині загинув Олексій Хабаров – майстер спорту міжнародного класу з кульової стрільби, багаторазовий чемпіон України та член національної збірної.

Вихованець ДЮСШ №1 з Горішніх Плавнів у 2017 році встановив національний рекорд у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів (248,5 очок у фіналі). Здобував медалі на чемпіонатах і Кубках України та міжнародних турнірах. Останнє «срібло» привіз у листопаді 2024-го з міжнародного турніру в Румунії.

Олексій заснував спортивно-стрілецький клуб «Фенікс» у рідному місті, де виховував нове покоління стрільців. Його учні ставали призерами всеукраїнських змагань. У серпні 2023 року він пішов захищати Україну, ставши до лав Сил оборони.

Дар’я Курдель (танці)

У 2022 році в Кривому Розі загинула 20-річна Дар’я Курдель, яка була багаторазовою переможницею міжнародних змагань зі спортивних танців.

Зранку 9 липня війська РФ обстріляли мікрорайон Інгулець. 41-річна жінка загинула на місці, а поранених батька та дочку Курдель госпіталізували до лікарні. Дівчину врятувати не вдалося.

У момент обстрілу Дар’я разом з батьком тренувалися на спортивному майданчику.

Іван Кононенко (стронгмен)

Народжений у Києві 26 липня 1983 року, Іван здобув фах ветеринарного лікаря, займався науковими дослідженнями з ветеринарної хірургії. Паралельно входив до команди Василя Вірастюка зі стронгмену, ставав призером змагань, зокрема Ukraine Open 2006 Olimp Strongman. Також знімався у популярних українських серіалах: «Слуга народу», «Кріпосна», «Київ вдень та вночі», «Пекельна Хоругва» та інших.

24 лютого 2022 року Іван приєднався до Тероборони Голосіївського району. У листопаді отримав важке поранення, але розробив власну систему реабілітації й повністю відновився всупереч прогнозам лікарів. Міг залишитися вдома, але повернувся на фронт старшим лейтенантом, очоливши стрілецький взвод. Загинув неподалік селища Нижній Клин Курської області. Залишилися двоє синів – 15-річний Архип і 5-річний Нікіта.

Аліна Перегудова (важка атлетика)

14-річна важкоатлетка загинула від обстрілів в Маріуполі. Дівчина вийшла з мамою з дому, коли пролунав вибух – їх накрили уламки. Брата, який вибіг слідом за ними, застрелив російський снайпер.

Аліна входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України та готувалася до участі на чемпіонаті Європи.

Карина Дяченко (художня гімнастика)

11-річна українська гімнастка Катерина Дяченко загинула у Маріуполі.

Дівчинка була в будинку, куди влучив ворожий снаряд. Її тіло знайшли під завалами дому.

Вночі 10 березня на будинок, де жила 11-річна гімнастка, впала російська авіабомба. Спортсменка та її батько загинули одразу. Матір та брат потрапили до лікарні, яку згодом також було знищено авіаударом. Загинула уся родина.

Вікторія Івашко (дзюдо)

Вікторія Івашко – дев’ятирічна дівчинка, яка загинула разом зі своєю мамою внаслідок російського обстрілу 1 червня 2023 року в Деснянському районі Києва.

Вона була дзюдоїсткою спортивного клубу «Judo Master». За за кілька днів до обстрілу виходила на татамі та робила свої перші кроки у спорті.

Марія Лебідь (спортивні танці)

15-річна дівчина загинула після терористичного удару РФ по багатоповерхівці в Дніпрі. Марія навчалася в дев’ятому класі місцевої школи №66 та займалася бальними танцями.

Була президенткою учнівської ради своєї школи.

Назар Зуй (бокс та футбол)

Хлопець народився у Макіївці на Донеччині. Там почав робити свої перші кроки у спорті – займався боксом. Пізніше родина переїхала до Маріуполя, де Назар захопився футболом і грав за одну з місцевих команд.

11 березня близько 6 ранку на багатоповерхівку, де була родина, окупанти скинули бомбу з літака. Мама Ірина, тато Сергій та їхній син Назар загинули.

Коментар Владислава Гераскевича

«МОК перетворив ситуацію з «шоломом пам’яті» на театр абсурду. У вчорашньому зверненні речник МОК Марк Адамс, зокрема, наголосив на рівності між спортсменами й саме цим аргументував заборону використання «Шолома Пам’яті». А вже того ж дня американський фігурист під час виступу на Олімпійських іграх у Мілані здійснив гарне вшанування на пам’ять про своїх батьків, які загинули в авіакатастрофі, – і, звісно, не отримав за це жодних санкцій. Ця ситуація могла б слугувати ідеальним визначенням поняття «подвійні стандарти». Раніше ми просили, а тепер вимагаємо зняти заборону на використання «Шолома Пам’яті» під час змагань на Олімпійських іграх. Очевидно, що він не порушує жодних правил МОК», – написав Гераскевич.

Заява Михайла Гераскевича

«У нас сьогодні не заплановано ніяких зустрічей з МОК. Ми взагалі тренуємося, завтра вже виступ рано вранці. Тому сьогодні стараємося мінімізувати медійну активність. Хоча, це нам не дуже вдається.

Судячи по вчорашнім абсолютно цинічним заявам МОК, то вірогідність рішення щодо дискваліфікації на сьогодні я оцінюю у 95%.

Ми не можемо відступити, бо тоді будуть проблеми для всього українського спорту. Якщо ми зараз відступимо, завтра вже росіяни буде на змаганнях з прапорами. Будь-який протест будь-якого українського спортсмена буде миттєво каратися і дуже жорстоко, якщо ми зараз відступимо. Це в нас уже називається «екзистенційне протистояння» з МОК», – розповів Гераскевич.

Скандальне рішення МОК: що відомо

Міжнародний олімпійський комітет заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени.

Владислав Гераскевич наголошує, що його шолом заслуговує бути на Олімпійських іграх фото: Getty Images

«Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти», – написав Гераскевич.

За його словами, попри наявні прецеденти в минулому та сучасності, коли МОК допускав подібні форми вшанування, цього разу для України вирішили застосувати «особливі правила».

Скелетоніст зауважив, що напередодні італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступив у кваліфікації Олімпіади 2026 в шоломі з російським прапором. Однак на це не було жодної реакції від МОК.

Спортсмен заявив, що його команда готує офіційний запит до МОК і має намір боротися за право виступати саме в цьому шоломі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений VLADYSLAV HERASKEVYCH OLY (@heraskevychvladyslav)

На подію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що на шоломі Гераскевича зображені портрети українських атлетів, убитих Росією, зокрема фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, та 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, якого окупанти вбили поблизу Харкова.

Зеленський подякував Гераскевичу за те, що він нагадує світові ціну, яку Україна платить за свободу, і підкреслив, що цю правду не можна вважати «незручною», «недоречною» чи називати політичною акцією.

«Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися «політичною акцією на спортивних змаганнях». Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія. І саме це нагадує всім глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого – усе це про мир і заради життя. Україна вірна цьому. Росія доводить протилежне», – зазначив президент.

Як повідомлялось, український скелетоніст Владислав Гераскевич підготував особливий шолом для виступу на Олімпійських іграх-2026.

Раніше Гераскевич розповів про погрози, які йому надійшли з Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмена попередили, щоб він під час Ігор не проводив ніяких акцій проти російської агресії щодо України.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026