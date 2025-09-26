Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Ситуація на ринку ліків. Нардеп звернувся до Антимонопольного з попередженням

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Ситуація на ринку ліків. Нардеп звернувся до Антимонопольного з попередженням
Народний депутат Юрій Заславський
фото: facebook.com yu.zaslavskiy

Заславський закликав АМКУ не втручатися у вирішення комерційних завдань гравців на ринку ліків

Антимонопольні органи мають зосереджуватися на контролі за дотриманням правил конкуренції та станом ринку лікарських засобів, а не виконанні комерційних завдань окремих учасників. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на заяву народного депутата України Юрія Заславського.

«Недопустимим є втягування державних адміністративних інституцій, у тому числі антимонопольних, у вирішення комерційних суперечок між компаніями. Їхнє завдання – забезпечувати рівні правила гри на ринку та чесну конкуренцію», – зазначив він.

За словами парламентаря, будь-яка продукція повинна конкурувати насамперед за ціною та якістю.

«Щоб споживач обирав саме твій продукт, потрібно пропонувати ринку конкурентну вартість і належний рівень якості, а не залучати адміністративний ресурс», – наголосив Заславський.

Він також висловив занепокоєння, що окремі компанії можуть намагатися використовувати державні органи у власних корпоративних цілях.

«Є ризик, що подібні дії вводять владу в оману і створюють викривлену картину реального стану конкуренції», – резюмував депутат.

Як повідомлялось, ще у квітні Антимонопольний комітет України (АМКУ) повідомив про початок дослідження ціноутворення на фармацевтичному ринку.

До слова, Кабінет міністрів розширив перелік лікарських засобів і медичних виробів, що закуповуються коштом державного бюджету й надаються пацієнтам безоплатно. 

Читайте також:

Теги: ліки Антимонопольний комітет корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання $500 хабаря
На Тернопільщині затримано голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК
23 вересня, 12:07
У травні 2021 року суд виправдав екснардепа і визнав невинуватим. Цей вирок оскаржила прокуратура
Антикорупційний суд узявся за екснардепа Левуса, який під час розгляду справи мобілізувався до війська
14 вересня, 10:00
Ключові асоціації гравців фармринку виступили зі спільною позицією щодо врегулювання маркетингу
Ключові асоціації гравців фармринку виступили зі спільною позицією щодо врегулювання маркетингу
10 вересня, 11:44
Дії підозрюваної розслідують за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки
Ексначальниця «Київміськсвітла» підозрюється у переплаті 14,5 млн за ліхтарі
9 вересня, 17:02
Кошти на заставу Тетяні Крупі вносяться на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду
Застава для Крупи. Антикорупційний суд залишив «лазівку» для підозрюваної
6 вересня, 18:09
Суспільство помилково вважає, що саме судді мають шукати обвинувачених та їхніх захисників, вважає керівниця Антикорупційного суду
НАБУ і САП погано працюють? Голова Антикорупційного суду пояснила, чому справи розглядаються роками
5 вересня, 18:00
Вищий антикорупційний суд засекретив текст вироку Тищенка
Розкрадання арештованих нафтопродуктів. Суд ухвалив вирок у справі спільника Пашинського
5 вересня, 16:53
Колишні чиновники фігурують у справі про закупівлю програмного забезпечення для Мінсоцполітики за завищеними цінами
НАБУ та САП оголосили підозри екстопчиновникам Мінсоцполітики та Пенсійного фонду
4 вересня, 20:06
Загальна сума ймовірної переплати на матеріалах може становити близько 3 млн грн
Тендер без конкуренції: на Хмельниччині лікарня МВС замовила ремонт на 34 млн грн
28 серпня, 17:04

Економіка

Ситуація на ринку ліків. Нардеп звернувся до Антимонопольного з попередженням
Ситуація на ринку ліків. Нардеп звернувся до Антимонопольного з попередженням
Експерт пояснив, як перелік захищених споживачів шкодить ринку електроенергії
Експерт пояснив, як перелік захищених споживачів шкодить ринку електроенергії
Є ризик транспортної ізоляції: Асоціація громад звернулася до уряду
Є ризик транспортної ізоляції: Асоціація громад звернулася до уряду
Україна та Данія підписали меморандум про «зелене» оновлення агросектору
Україна та Данія підписали меморандум про «зелене» оновлення агросектору
ЄС готує для України «репараційний кредит» на понад 100 млрд євро
ЄС готує для України «репараційний кредит» на понад 100 млрд євро
Україна та МВФ збільшили оцінку фінансового дефіциту до кінця 2027 року
Україна та МВФ збільшили оцінку фінансового дефіциту до кінця 2027 року

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua