Ситуація на ринку ліків. Нардеп звернувся до Антимонопольного з попередженням

Заславський закликав АМКУ не втручатися у вирішення комерційних завдань гравців на ринку ліків

Антимонопольні органи мають зосереджуватися на контролі за дотриманням правил конкуренції та станом ринку лікарських засобів, а не виконанні комерційних завдань окремих учасників. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на заяву народного депутата України Юрія Заславського.

«Недопустимим є втягування державних адміністративних інституцій, у тому числі антимонопольних, у вирішення комерційних суперечок між компаніями. Їхнє завдання – забезпечувати рівні правила гри на ринку та чесну конкуренцію», – зазначив він.

За словами парламентаря, будь-яка продукція повинна конкурувати насамперед за ціною та якістю.

«Щоб споживач обирав саме твій продукт, потрібно пропонувати ринку конкурентну вартість і належний рівень якості, а не залучати адміністративний ресурс», – наголосив Заславський.

Він також висловив занепокоєння, що окремі компанії можуть намагатися використовувати державні органи у власних корпоративних цілях.

«Є ризик, що подібні дії вводять владу в оману і створюють викривлену картину реального стану конкуренції», – резюмував депутат.

Як повідомлялось, ще у квітні Антимонопольний комітет України (АМКУ) повідомив про початок дослідження ціноутворення на фармацевтичному ринку.

До слова, Кабінет міністрів розширив перелік лікарських засобів і медичних виробів, що закуповуються коштом державного бюджету й надаються пацієнтам безоплатно.