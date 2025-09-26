Антимонопольний комітет оштрафував п’ять компаній за змови на торгах

Згідно з рішенням АМКУ, компанії спотворили результати відкритих торгів на закупівлю медичного обладнання

Антимонопольний комітет оштрафував п’ять компаній за змови під час публічних закупівель. Загальна сума штрафів склала 12,9 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Антимонопольний комітет України визнав п’ять компаній винними у змовах під час публічних закупівель. Перше рішення стосується «Адітус імплант медікал», «Сантерс Трейд» і «Медторг сервіс», які спотворили результати відкритих торгів на закупівлю медичного обладнання для підтримки фізіологічних функцій організму, що проводило державне підприємство «Медичні закупівлі України».

Друге рішення стосується «Акваріус груп» та «Нідел стрім», які узгоджували свої дії під час закупівлі бутильованої води у червні 2023 року. Розслідування підтвердило, що компанії діяли спільно та координаційно, що призвело до усунення конкуренції у торгах.

За результатами розгляду, «Адітус імплант медікал», «Сантерс Трейд» і «Медторг сервіс» отримали штрафи на суму 947 465 грн, а «Акваріус груп» і «Нідел стрім» – на 11 960 625 грн.

Нагадаємо, антимонопольний комітет оштрафував ТОВ «БаДМ» та спільне українсько-естонське підприємство «Оптіма-Фарм, ЛТД» на 4,8 млрд грн за порушення конкуренції на ринку. Вони є найбільшими дистриб'юторами лікарських засобів.

Рішення було ухвалене за результатами розгляду справи, розпочатої ще у червні 2024 року. Компанії звинувачують у координації цінової політики та встановленні однакових цін на популярні ліки протягом майже чотирьох років – з березня 2020 року до грудня 2023 року.

До слова, Антимонопольний комітет України 24 червня ухвалив п'ять рішень щодо порушення суб'єктами господарювання вимог конкурентного законодавства; загальна сума штрафів – 23,3 млн грн.