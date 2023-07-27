Комітет Верховної Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації

За відповідне рішення проголосували 17 членів комітету

Сьогодні, 27 липня, Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони підтримав внесені президентом законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації у країні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За відповідне рішення проголосували 17 членів комітету.

«Продовження буде на 90 діб, тобто 15 листопада 2023 року. Далі ці рішення має затвердити Парламент (226+ голосів) але це відбудеться дуже скоро», – наголосив нардеп.

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Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду пропозицію затвердити його укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Триває 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.