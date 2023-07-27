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Комітет Верховної Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Комітет Верховної Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації
фото з відкритих джерел

За відповідне рішення проголосували 17 членів комітету

Сьогодні, 27 липня, Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони підтримав внесені президентом законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації у країні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 17 членів комітету.

«Продовження буде на 90 діб, тобто 15 листопада 2023 року. Далі ці рішення має затвердити Парламент (226+ голосів) але це відбудеться дуже скоро», – наголосив нардеп.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду пропозицію затвердити його укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Триває 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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Теги: депутат парламент Ярослав Железняк мобілізація війна

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