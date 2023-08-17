Нетаємний бізнес «Інтерпайпу»: московський офіс, мільйони прибутку та сплачених податків до бюджету… РФ

Журналістам вдалося зібрати факти діяльності структур, афільованих з мільярдером Панчуком, в країні-агресорці

Свіже розслідування про роботу «Інтерпайпу» Віктора Пінчука у Росії встановило низку красномовних фактів. Попри гучні заяви про повне припинення роботи у Росії, бізнес Віктора Пінчука продовжує вести свою діяльність у країні-агресорі: утримує офіс, сплачує податки та навіть намагається завести до РФ $50 млн під приводом судового рішення.

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Що встановило розслідування

У середині липня на сайті Інтерпайпу з’явилось повідомлення, у якому компанія спростувала свою нібито співпрацю з росією.

«Інтерпайп» ні за яких умов та у жодному форматі не працює на ринку РФ. Серія публікацій в заангажованих та недобросовісних ЗМІ на цю тему є недостовірною та ініційована недоброчесними конкурентами з метою завдання шкоди діловій репутації компанії, як провідного національного виробника сталевих труб та залізничної продукції», – йшлося у повідомленні.

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Дійсно, напередодні опублікованого спростування у деяких анонімних Telegram-каналах промайнула інформація про те, що Інтерпайп продовжує працювати з росією і після широкомасштабного вторгнення в Україну. Без жодної конкретики і фактів щодо самої співпраці.

Єдиними фактами на користь «співпраці» із Росією було те, що у 2005 році постачання труб виробництва трьох заводів Інтерпайп (»ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», ВАТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» та ВАТ «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД») було закріплено міжурядової угодою між Україною та Росією, а також те, що топ-менеджерами Інтерпайпу свого часу були або громадяни Росії (Олег Розенберг та Фаді Храйбе), або менеджери, які напряму із Росією пов'язані. Наприклад, Йозеф Маркс, який керує «Інтерпайпом» з лютого 2022 року, до цього очолював московські офіси консалтингових компаній The Boston Consulting Group та Roland Berger Strategy Consultants. Ці твердження відповідають дійсності, але навряд чи могли бути підтвердженням того, що Інтерпайп веде діяльність в Росії зараз.

Але тільки з відкритих даних стало відомо, що за 2022 рік компанія Інтерпайп-М в Росії отримала виручку від продажу у розмірі 131,6 млн рублів, задекларувала та сплатила 36 млн рублів податку на прибуток до російського бюджету.

Після дослідження діяльності Інтерпайпу у Росії після широкомасштабної війни вже не видається припущенням.

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Так, після нападу РФ у 2014 році мало що змінилось для «Інтерпайпу». До прикладу, 2017 та 2018 були дуже успішними для компанії в РФ, виручка за кожен рік складала близько $200 млн, що також легко віднайти у відкритих джерелах.

Логічно припускати, що після 24 лютого 2022-го «Інтерпайп» остаточно припинив свою діяльність у Росії. Але факти виявилися дещо іншими.

І після початку широкомасштабної війни «Інтерпайп» продовжував отримувати виручку, декларувати прибуток, подавати звітність та сплачувати мільйони податків до російського бюджету. І навіть позивається до суду до самого себе.

Дочірня компанія

Практично всі підрозділи Інтерпайп належать кіпрській компанії Interpipe Limited, яка своєю чергою належить іншій кіпрській компанії – Interpipe Holdings PLC. Через низку офшорів на Самоа та Британських Віргінських Островах Interpipe HoldingsPLC належить Віктору Пінчуку. Переконатись у цьому можна зі структури власності групи компаній Інтерпайп, які сам Інтерпайп завантажує в кожен тендер на Prozzoro (для цього треба клікнути на «Документи» навпроти учасника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ») та завантажити файл «Додаток 2.1.-2. Структура до Опитувальника»).

Фінансова звітність Interpipe Holdings Plc є в публічному доступі на сайті самого «Інтерпайпу» у розділі «Фінансові та операційні результати».

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В розділі «Основні дочірні компанії (Principal Subsidiaries)», компанія Інтерпайп-М, зареєстрована в Росії, станом на 31 грудня 2022 року на 99,99998% належить Interpipe Holdings Plc, тобто Віктору Пінчуку.

Отже, у Росії Інтерпайп представлений компанією Інтерпайп-М. Заходимо на сервіс для перевірки контрагентів www.rusprofile.ru (який бере дані з відкритих державних реєстрів федеральної податкової служби Росії). Вводимо назву компанії і зʼясовуємо, що ТОВ «Интерпайп-М» має індивідуальний податковий номер ИНН 7728560106, не перебуває у стані припинення та зареєстрований за адресою: «123112, город Москва, Пресненская наб., д. 10, эт 13 пом III ком 6а».

Згідно з вкладкою «Учредители» засновником є вже відома нам «Компания «Интерпайп Лимитед», Кіпр. Реєстраційний номер НЕ170535. Порівнюємо його з номером, що наведений у структурі власності Інтерпайп і пересвідчуємось, що це дійсно кіпрська компанія Віктора Пінчука і що «ООО «Интерпайп-М» належить також йому. Переконатись у цьому можна самостійно, отримавши інформацію із реєстру.

Водночас більше цікавить ось що: чи проводить Інтерпайп-М діяльність після початку повномасштабної агресії? Чи отримує вона кошти від агресора після початку повномасштабної агресії? Чи платить вона податки в бюджет агресора після початку повномасштабної війни? Які ще операції здійснюють компанії Пінчука у країні-агресорі?

Діяльність в Росії

Як визначити чи проводить компанія діяльність? По-перше, перевірити відомості з єдиного державного реєстру юридичних осіб росії (ЕГРЮЛ). Згідно з випискою з ЕГРЮЛ з печаткою федеральної податкової служби, ТОВ «Интерпайп-М» зареєстроване, не перебуває в процесі припинення, банкрутства, ліквідації, а з 14 лютого 2023 року компанію очолює генеральний директор, громадянин РФ Воробьев Андрей Владимирович.

За 2022 рік ТОВ «Интерпайп-М» подала фінансову звітність. Звітність є у відкритому доступі. За допомогою того ж сайту можна отримати доступ до «государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности», з якого завантажити фінансову звітність з печаткою федеральної податкової служби Росії.

Мільйони до російського бюджету

Відкриваємо «Звіт про фінансові результати за 2022 рік», що міститься на сторінці 4. І бачимо, що в 2022 році вже після вторгнення Росії в Україну виручка компанії Інтерпайп-М від продажу товарів на території РФ склала 131,66 млн рублів. За 2022 рік Інтерпайп отримав у Посії майже 72 млн рублів чистого прибутку.

І головне. За результатами 2022 року Інтерпайп сплатив до бюджету Російської Федерації майже 36 млн рублів податку з прибутку (с. 4 фінансової звітності). І продовжує сплачувати у поточному році.

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Також примітно, що звіт за 2022 рік був поданий вже в 2023 році. І податки в бюджет РФ «Інтерпайп» перерахував вже 2023 році.

3 млрд рублів в Росію за рішенням суду

7 листопада 2022 року «Інтерпайп-М» подав позов до суду на іншу компанію групи – Interpipe М.Е FZE (ОАЕ), яка у свій час засвітилася в постачанні санкційних товарів до Ірану. Нагадаємо, що відповідно до «Консолідованої податкової звітності» (вже згаданий вище документ), обидві компанії на 99,99998% належить Interpipe Holdings Plc, тобто Віктору Пінчуку.

Тобто, фактично «ліва рука» (в Росії) подає в суд на «праву руку» (в ОАЕ) і намагається через суд стягнути 2 957 434 042 (майже 3 млрд) рублів. Що на момент подачі позову становить близько $50 млн. Посилання на сайт «Картотека арбитражних дел». До речі, «Інтерпайп» за подачу позову однієї своєї компанії на іншу сплатив судовий збір у розмірі 200 тис. рублів.

Виходячи із показників результатів фінансової діяльності Інтерпайп-М та суми дебіторської і кредиторської заборгованостей компанії (Бухгалтерський баланс), майже 3 млрд рублів, які російська компанія «Інтерпайпу» намагається стягнути з еміратської, будуть покладені у прибуток, тобто з них має бути також сплачений податок на прибуток.

А тепер – до нових фактів

«Патріотична позиція ІНТЕРПАЙП завжди була подразником для рф», – зазначається у повідомленні «Інтерпайп» від 18 липня цього року. А вже 24 липня (менше, ніж через тиждень після офіційної заяви) через «Банк России» (тульське відділення) Інтерпайп-М перераховує до бюджету РФ (казначейства росії) 1 694 065 руб податку на прибуток за червень 2023 року. У червні Інтерпайп-М сплатив до бюджету Росії 2 483 438 руб податку на прибуток за травень і ще 24 662 руб – податку на додану вартість. ПДВ сплачується тільки у випадку продажу товарів чи послуг. За період з квітень по червень 2022 року (коли йшли активні військові дії) Інтерпайп-М заплатив 858 439 руб ПДВ до російського бюджету.

Аналіз господарської діяльності дочірньої структури Інтерпайп-М у Росії вказує на те, що свою комерційну діяльність «Інтерпайп» у Росії не припинив. Інтерпайп-М продовжує сплачувати оренду офісу. Останній платіж за оренду на суму 143 100 руб було здійснено буквально 20 липня на користь індивідуального підприємця Альміри Нурашевої. Ще два платежі за оренду – так само у липні.

Інтерпайп-М продовжує сплачувати послуги телефонного зв’язку, документообігу, безпеки, обслуговування програмних продуктів (включно із системою «Система Главбух»), нараховує заробітну плату та премії своїм співробітникам.

Співробітник московського офісу Юрій Місовець 14 липня цього року отримав премію за 2022 рік у розмірі 801 070 рублів. За усталеними правилами корпоративного середовища, премія менеджера з продажів складає 1% від суми укладених угод. Якщо виходити з такої логіки і співробітник Юрій Місовець отримав премію саме за продажі, то тоді сума укладених контрактів тільки цим менеджером має скласти щонайменше 80 млн рублів.

26 квітня цього року (більше ніж через рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну) Інтерпайп-М оплатив послуги у розмірі 70 тисяч рублів за дослідження рівня цін для цілей трансфертного ціноутворення. Трансфертне ціноутворення – це збут товарів або послуг пов’язаними особами за внутрішньофірмовими (як правило, нижчими) цінами. Трансфертне ціноутворення має місце, коли відбувається збут товарів і послуг між пов'язаними компаніями. Для чого російській дочці Інтерпайпу вивчати трансфертне ціноутворення, якщо сам Інтерпайп «ні за яких умов та у жодному форматі не працює на ринку РФ»?