Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Доступ військових до онлайн-ігор. Державний регулятор пояснив наслідки запроваджених обмежень

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Доступ військових до онлайн-ігор. Державний регулятор пояснив наслідки запроваджених обмежень
Нині обговорюється ідея подання залежних військових на обмеження гри через командирів
фото: depositphotos.com

У реєстрі лудоманів немає ідентифікації за статусом «військовий»

Регулятор азартного ринку – Державне агентство «ПлейСіті» звернув увагу на питання обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор, яке порушувалося на РНБО. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Регулятор виходить на полювання. Як працюватимуть онлайн-казино у 2026 році».

Ключовою проблемою є ідентифікація військовослужбовців. Йдеться не лише про технічний аспект, а й про захист персональних даних.

«Важливо не допустити ситуації, за якої чутлива інформація може опинитися у третіх осіб. Так само неприйнятною є ідея формування будь-яких списків військових – через регулятора, платіжні системи чи інші органи. На мою думку, це було б прямим порушенням і створювало б серйозні ризики», – в ексклюзивному коментарі «Главкому» наголосив керівник азартного регулятора Геннадій Новіков.

При цьому варто пам’ятати, каже очільник «ПлейСіті»: військовослужбовець залишається фізичною особою і громадянином України, який уже має право на самостійне обмеження доступу до азартних ігор. Таке ж право мають і його родичі – у разі, якщо витрати на азартні ігри перевищують доходи. Наразі у реєстрі лудоманів немає ідентифікації за статусом «військовий». Там фігурують лише фізичні особи, а єдине, що фіксується, – підстава внесення: особиста заява, заява родичів або рішення суду.

Разом із тим, Новіков розповів, що нині обговорюється ідея подання на обмеження гри через командирів. Однак вона породжує цілу низку складних питань: як підтвердити повноваження командира; як працювати з секретними підрозділами; як гарантувати, що ці дані не будуть використані для сегментації бази на військових і цивільних. Відповіді на ці питання наразі немає, ані у Міністерства оборони, ані у «ПлейСіті».

«І найважливіше: будь-яке додаткове обмеження для військовослужбовців, яке б не ухвалила держава, стосуватиметься виключно легального грального ринку. Якщо людина не усвідомлює своєї залежності і хоче грати, заборона в легальному сегменті не означає, що вона припинить це робити. Натомість є ризик, що її просто підштовхнемо у нелегальний ринок, який, за відкритими даними, часто пов’язаний із країною-агресором. І тоді виникає питання: чи досягає держава реального результату, чи отримує лише формальне обмеження з сумнівним ефектом?» – риторично заявив Геннадій Новіков.

Нагадаємо, що 20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних онлайн-ігор. Згідно з цим документом, запроваджено заборону військовослужбовцям доступу до гральних закладів та/або участі в азартних іграх у мережі Інтернет на час воєнного стану.

Як відомо, Кабмін ухвалив постанову, необхідну для запуску Державної системи онлайн-моніторингу. Вперше  держава бачитиме, як працює легальний гральний бізнес, у режимі реального часу. Систему запускатимуть  поступово. Перший етап системи фіксуватиме ставки і виплати, повернення коштів та поповнення балансу гравця. Саме це дозволить державі бачити операційну діяльність грального бізнесу та відповідно розуміти, скільки податків має бути сплачено. Зараз держава вводить цей етап у роботу.

Читайте також:

Теги: РНБО онлайн-казино війна військові гральний бізнес гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кінець ілюзії міжнародного порядку
Кінець ілюзії міжнародного порядку
21 сiчня, 14:03
Які перспективи боїв у Покровську та Мирнограді
Покровськ та Мирноград. Які у нас перспективи
29 грудня, 2025, 13:03
Сили оборони не лише закріпилися на нових позиціях, а й продовжують зачистку північних районів міста
ISW:Українські війська звільнили більшу частину Куп'янська
28 грудня, 2025, 08:35
НАБУ викрило схему розкрадання шин для військових літаків
Залучили помічника нардепа: НАБУ викрило схему розкрадання на шинах для військових літаків
6 сiчня, 14:36
Віткофф зустрінеться з Путіним – заява спецпосланця США
Віткофф зустрінеться з Путіним – заява спецпосланця США
21 сiчня, 13:20
Основа ціль атаки – ВПК, енергетична та нафтогазова інфраструктури
Атака на Україну: мапа орієнтовного руху БпЛА та ракет
5 сiчня, 07:37
Які галузі заплатили найбільше податків у 2025 році: рейтинг
Які галузі заплатили найбільше податків у 2025 році: рейтинг
16 сiчня, 10:05
У 2024 році загальні доходи Тетяни Крупи склали 2,02 млн грн
Ексголова МСЕК Крупа після виходу з СІЗО задекларувала новий Porsche і купу готівки
20 сiчня, 16:19
Після початку бойових дій на Сході України вступив добровольцем в «Азов». Брав участь у боях в районі Широкого
У боях за Україну загинув пластун і мандрівник. Згадаймо Артемія Димида
26 сiчня, 09:00

Особисті фінанси

Доступ військових до онлайн-ігор. Державний регулятор пояснив наслідки запроваджених обмежень
Доступ військових до онлайн-ігор. Державний регулятор пояснив наслідки запроваджених обмежень
Програма «СвітлоДім»: як отримати гроші на автономне живлення багатоквартирних будинків
Програма «СвітлоДім»: як отримати гроші на автономне живлення багатоквартирних будинків
Яким має бути справедливий прожитковий мінімум? Гетманцев назвав цифру
Яким має бути справедливий прожитковий мінімум? Гетманцев назвав цифру
За рік середня пенсія в Україні зросла на 13%
За рік середня пенсія в Україні зросла на 13%
Банки розпочали оформлювати перші пільгові іпотеки для мобілізованих
Банки розпочали оформлювати перші пільгові іпотеки для мобілізованих
Вчителі отримуватимуть підвищену зарплату найближчими тижнями – Міносвіти
Вчителі отримуватимуть підвищену зарплату найближчими тижнями – Міносвіти

Новини

Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Вчора, 10:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua