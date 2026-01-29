Доступ військових до онлайн-ігор. Державний регулятор пояснив наслідки запроваджених обмежень

У реєстрі лудоманів немає ідентифікації за статусом «військовий»

Регулятор азартного ринку – Державне агентство «ПлейСіті» звернув увагу на питання обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор, яке порушувалося на РНБО. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Регулятор виходить на полювання. Як працюватимуть онлайн-казино у 2026 році».

Ключовою проблемою є ідентифікація військовослужбовців. Йдеться не лише про технічний аспект, а й про захист персональних даних.

«Важливо не допустити ситуації, за якої чутлива інформація може опинитися у третіх осіб. Так само неприйнятною є ідея формування будь-яких списків військових – через регулятора, платіжні системи чи інші органи. На мою думку, це було б прямим порушенням і створювало б серйозні ризики», – в ексклюзивному коментарі «Главкому» наголосив керівник азартного регулятора Геннадій Новіков.

При цьому варто пам’ятати, каже очільник «ПлейСіті»: військовослужбовець залишається фізичною особою і громадянином України, який уже має право на самостійне обмеження доступу до азартних ігор. Таке ж право мають і його родичі – у разі, якщо витрати на азартні ігри перевищують доходи. Наразі у реєстрі лудоманів немає ідентифікації за статусом «військовий». Там фігурують лише фізичні особи, а єдине, що фіксується, – підстава внесення: особиста заява, заява родичів або рішення суду.

Разом із тим, Новіков розповів, що нині обговорюється ідея подання на обмеження гри через командирів. Однак вона породжує цілу низку складних питань: як підтвердити повноваження командира; як працювати з секретними підрозділами; як гарантувати, що ці дані не будуть використані для сегментації бази на військових і цивільних. Відповіді на ці питання наразі немає, ані у Міністерства оборони, ані у «ПлейСіті».

«І найважливіше: будь-яке додаткове обмеження для військовослужбовців, яке б не ухвалила держава, стосуватиметься виключно легального грального ринку. Якщо людина не усвідомлює своєї залежності і хоче грати, заборона в легальному сегменті не означає, що вона припинить це робити. Натомість є ризик, що її просто підштовхнемо у нелегальний ринок, який, за відкритими даними, часто пов’язаний із країною-агресором. І тоді виникає питання: чи досягає держава реального результату, чи отримує лише формальне обмеження з сумнівним ефектом?» – риторично заявив Геннадій Новіков.

Нагадаємо, що 20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних онлайн-ігор. Згідно з цим документом, запроваджено заборону військовослужбовцям доступу до гральних закладів та/або участі в азартних іграх у мережі Інтернет на час воєнного стану.

Як відомо, Кабмін ухвалив постанову, необхідну для запуску Державної системи онлайн-моніторингу. Вперше держава бачитиме, як працює легальний гральний бізнес, у режимі реального часу. Систему запускатимуть поступово. Перший етап системи фіксуватиме ставки і виплати, повернення коштів та поповнення балансу гравця. Саме це дозволить державі бачити операційну діяльність грального бізнесу та відповідно розуміти, скільки податків має бути сплачено. Зараз держава вводить цей етап у роботу.