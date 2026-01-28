Яким має бути справедливий прожитковий мінімум? Гетманцев назвав цифру

«Ми маємо сказати, що за 2500 грн неможливо прожити»

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що прожитковий мінімум має становити близько 10-12 тис. грн. Про це він зауважив в інтервʼю «Главкому».

«Безперечно, з прожитковим мінімумом – біда. Якщо ми навіть завтра весь трильйон зберемо від детінізації, то все одно не зможемо забезпечити нормальний прожитковий мінімум за один рік, але маємо принаймні чесно порахувати. Ми маємо сказати, що за 2500 грн неможливо прожити, тому давайте перерахуємо реальний прожитковий мінімум до десь 10-12 тис. І пообіцяємо, що ми цього реального прожиткового мінімуму досягнемо за три-п'ять років. От вам графік. А також зробимо так, аби суддівські та прокурорські оклади не підвищувалися з ростом прожиткового мінімуму, щоб одразу навантаження на бюджет не було», – зазначив нардеп.

Нагадаємо, в Україні починаючи з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата підвищилася з 8 тисяч до 8 647 грн. А загальний показник прожиткового мінімуму із 1 січня зріс із 2920 грн до 3209 грн.

Як повідомлялося, Україна недоотримала понад 1 трлн грн податків через тіньові схеми. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами депутата, аби вивести гроші з «тіні» потрібно покращити роботу фіскальних органів і Бюро економічної безпеки. «Ми маємо прив'язати перебування на посадах конкретних посадових осіб до показників детінізації. Це не має бути просто перевиконання планів, це мають бути KPI, які конкретно визначають, що ДПС, ДМС, БЕБ дійсно проводять детінізацію», – каже він.