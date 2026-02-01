Маскування казино під лотерею не пройде. Азартний регулятор підключає БЕБ

В Україні запрацював лотерейний ринок, який був у «тіні» понад 10 років

Після запуску прозорого лотерейного ринку Державне агентство «ПлейСіті» вийшло із заявою: будь-які спроби маскування казино під лотерею будуть передаватися в оцінку і обробку Бюро економічної безпеки. Про це повідомив голова Агентства Геннадій Новіков у відповіді на запит «Главкома».

За його словами, 27 січня 2026 року «ПлейСіті» завершило відкритий конкурс на ліцензування операторів лотерей. Це важливий етап реформи лотерейного ринку, який понад десять років функціонував у «сірій» зоні без повноцінного контролю, прозорої звітності та дієвих інструментів впливу з боку держави.

Нові ліцензійні умови чітко розмежовують лотерейну діяльність і азартні ігри. Зокрема, усі оператори зобов’язані вести електронну звітність; кожен лотерейний білет і термінал матимуть унікальний QR-код, який дозволяє перевірити легальність продажу; для бізнесу встановлюються рівні та чіткі правила.

«Для громадян це означає гарантію того, що лотерея проводиться чесно, а виграш буде виплачено. Для держави – прозорість, значні надходження до бюджету від ліцензійних платежів та податків», – зазначив очільник Державного агентства «ПлейСіті».

Додамо, що переможцями конкурсу на ліцензування операторів лотерей стали компанії «МСЛ», «Патріот» та «Українська національна лотерея». Вони мають 10 днів для подання заяв на отримання. Вартість річної ліцензії складає 24,2 млн грн.

Як повідомляв «Главком», за оцінками азартного регулятора, під час повномасштабного вторгнення ринок грального бізнесу в Україні повільно, але рухається в бік цивілізованих правил. У 2025 році державний бюджет отримав близько 1,9 млрд грн ліцензійних платежів і близько 17 млрд грн податків.

Голова «ПлейСіті» Геннадій Новіков назвав дані щодо «тінізації» ринку (від 39% до 53%, таке дослідження у 2025 році провели компанії Kantar, Gradus і Factum) «дуже приблизними».

«Нелегальний онлайн-ринок об’єктивно неможливо порахувати точно. Якби держава в один момент знала 100% цього ринку – його можна було б одразу зупинити. А так нелегальний гемблінг часто працює з-за кордону, легко обходить блокування і використовує платежі через українські банки. Це не означає, що банки погані – просто не всі аномалії легко відстежити», – наголосив керівник «ПлейСіті».