Виплати ФОПам. Уряд продовжив термін дії програми

Кошти можна спрямувати на придбання або ремонт енергообладнання

Одноразову допомогу до 15 тис. грн можуть отримати ФОПи 2–3 груп

Кабінет міністрів оновив програму «Енергопідтримка ФОП», продовживши термін прийому заяв до 31 травня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Уряд суттєво розширив перелік видів економічної діяльності, що мають право на допомогу. До програми ввійшло харчове виробництво молочних продуктів і кондитерських виробів, а також сфера водопостачання та допоміжна діяльність у галузі освіти. Крім того, отримати кошти зможутьпідприємці, які займаються спеціалізованою роздрібною торгівлею залізними виробами, будматеріалами, спортивним інвентарем, рослинами, насінням та кормами для тварин.

На нові заходи передбачено понад 1,3 млрд грн із бюджету Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 2026 рік. Реалізація змін дозволить малому бізнесу забезпечити безперервність роботи, зберегти робочі місця та зменшити фінансові втрати від простоїв і псування продукції в умовах енергетичної нестабільності.

Наразі у межах програми було виплачено 380 млн грн для 38 тис. підприємців.

Нагадаємо, починаючи з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

ФОПи 2–3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7,5 тис. до 15 тис. грн – залежно від кількості працівників. Програма працює за принципом грантів «Власна справа». Подати заявку можна онлайн через портал «Дія» – у категорії «Підприємництво», на сторінці послуги «Допомога ФОП на енергостійкість».

Зазначається, що дані перевіряються автоматично, кошти зараховуються на «Дія.Картку» через п’ять банків, які долучилися до програми: Приватбанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, А-банк та monobank.

Крім того, мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми «Доступні кредити 5–7–9». Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. Кредит надається до трьох років. Кошти можна спрямувати на генераційне обладнання – когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори.