Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Виплати ФОПам. Уряд продовжив термін дії програми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Виплати ФОПам. Уряд продовжив термін дії програми
Кошти можна спрямувати на придбання або ремонт енергообладнання
фото: glavcom.ua

Одноразову допомогу до 15 тис. грн можуть отримати ФОПи 2–3 груп

Кабінет міністрів оновив програму «Енергопідтримка ФОП», продовживши термін прийому заяв до 31 травня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Уряд суттєво розширив перелік видів економічної діяльності, що мають право на допомогу. До програми ввійшло харчове виробництво молочних продуктів і кондитерських виробів, а також сфера водопостачання та допоміжна діяльність у галузі освіти. Крім того, отримати кошти зможутьпідприємці, які займаються спеціалізованою роздрібною торгівлею залізними виробами, будматеріалами, спортивним інвентарем, рослинами, насінням та кормами для тварин.

На нові заходи передбачено понад 1,3 млрд грн із бюджету Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 2026 рік. Реалізація змін дозволить малому бізнесу забезпечити безперервність роботи, зберегти робочі місця та зменшити фінансові втрати від простоїв і псування продукції в умовах енергетичної нестабільності.

Наразі у межах програми було виплачено 380 млн грн для 38 тис. підприємців.

Нагадаємо, починаючи з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

ФОПи 2–3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7,5 тис. до 15 тис. грн – залежно від кількості працівників. Програма працює за принципом грантів «Власна справа». Подати заявку можна онлайн через портал «Дія» – у категорії «Підприємництво», на сторінці послуги «Допомога ФОП на енергостійкість».

Зазначається, що дані перевіряються автоматично, кошти зараховуються на «Дія.Картку» через п’ять банків, які долучилися до програми: Приватбанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, А-банк та monobank.

Крім того, мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми «Доступні кредити 5–7–9». Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. Кредит надається до трьох років. Кошти можна спрямувати на генераційне обладнання – когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори.

Читайте також:

Теги: ФОП Кабмін соцвиплати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деякі українці отримають 1,5 тис. грн: Свириденко розкрила деталі ініціативи
Деякі українці отримають 1,5 тис. грн: Свириденко розкрила деталі ініціативи
Вчора, 18:03
В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне
Рекордні ціни на пальне. Зеленський розповів, яку допомогу отримають українці
Вчора, 11:07
Кабмін готує проєкт про доцільне використання українських земель під торфовищами
Водні ресурси: що Україна вже змінила для вступу в ЄС
4 березня, 18:27
Терехов наголосив, що без правильного і зрозумілого супроводу ВПО не можуть скористатися тими можливостями, які для них формально існують
В Україні потрібно запровадити «єдиний маршрут ВПО», – Терехов
2 березня, 19:52
Понад 1,5 тис. ФОПів зареєстровано на один телефонний номер – дослідження
Понад 1,5 тис. ФОПів зареєстровано на один телефонний номер – дослідження
2 березня, 09:32
Законопроєкт також визначає соціальні гарантії військової служби — до, під час і після її проходження
Уряд змінить принцип виплат родинам безвісти зниклих військових
25 лютого, 13:46
Закон передбачає виплати за шкоду здоров’ю, отриману внаслідок агресії РФ, працівникам енергетичної та іншої критичної інфраструктури
Працівники критичної інфраструктури зможуть отримати компенсацію за шкоду від агресії РФ
25 лютого, 12:36
В Україні запрацювала єдина платформа урядових програм підтримки
В Україні запрацювала єдина платформа урядових програм підтримки
19 лютого, 09:46
Затяжні дощі та масове танення снігу спричинили підтоплення у кількох областях України
Україна готується до повеней. Свириденко дала вказівку урядовцям та ОВА
18 лютого, 19:58

Бізнес

Виплати ФОПам. Уряд продовжив термін дії програми
Виплати ФОПам. Уряд продовжив термін дії програми
42 млрд грн боргів відлякують інвесторів від енергоринку – експерт
42 млрд грн боргів відлякують інвесторів від енергоринку – експерт
Названо найкращого фінансового директора України
Названо найкращого фінансового директора України
Держагентство ПлейСіті видало ліцензії на випуск і проведення лотерей – понад ₴72 млн у державний бюджет
Держагентство ПлейСіті видало ліцензії на випуск і проведення лотерей – понад ₴72 млн у державний бюджет
Бізнесмен порівняв методи роботи «Укрпошти» та «Нової пошти»
Бізнесмен порівняв методи роботи «Укрпошти» та «Нової пошти»
Реєстр збитків розпочав прийом заяв від ФОПів, які втратили бізнес через війну
Реєстр збитків розпочав прийом заяв від ФОПів, які втратили бізнес через війну

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua