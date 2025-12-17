Удар по Запоріжжю, надзвичайна ситуація на Одещині. Головне за 17 грудня

У Запоріжжі 32 людини постраждали через атаку РФ

Удар по Запоріжжю, «Слуга народу» обрала нового голову партії, на Одещині оголошено надзвичайну ситуацію. «Главком» склав добірку новин 17 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Удар по Запоріжжю

РФ вдарила по Запоріжжю. Внаслідок чого постраждало 32 людини, з них п'ятеро дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, з них дві дитини та дві маломобільні особи.

«Слуга народу» обрала нового голову партії

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко став новим головою партії «Слуга народу». Він замінив на цій посаді нардепку Олену Шуляк, повноваження якої завершилися 14 грудня.

На Одещині оголошено надзвичайну ситуацію

Одеська обласна військова адміністрація оголосила надзвичайну ситуацію державного рівня після засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Підставою стали наслідки російської атаки по об'єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого – понад три доби – порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області», – написав Кіпер.

Кабмін ухвалив низку рішень для підтримки людей з інвалідністю

Сьогодні, 17 грудня, уряд ухвалив низку рішень для підтримки людей з інвалідністю. Люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання автомобіля. Компенсація поширюється на авто, яке є у власності людини – незалежно від того, нове воно чи вживане.

В Україні запрацювала нова технологія зв’язку від Starlink

Відтепер українці можуть користуватися новими можливостями супутникового зв’язку Starlink як Direct to Cell. Ця функція дає змогу власникам гаджетів iPhone надсилати SMS через супутник.