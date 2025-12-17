Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Запоріжжю, надзвичайна ситуація на Одещині. Головне за 17 грудня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Запоріжжю, надзвичайна ситуація на Одещині. Головне за 17 грудня
Аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершені
фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі 32 людини постраждали через атаку РФ

Удар по Запоріжжю, «Слуга народу» обрала нового голову партії, на Одещині оголошено надзвичайну ситуацію. «Главком» склав добірку новин 17 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Удар по Запоріжжю

РФ вдарила по Запоріжжю. Внаслідок чого постраждало 32 людини, з них п'ятеро дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, з них дві дитини та дві маломобільні особи.

«Слуга народу» обрала нового голову партії

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко став новим головою партії «Слуга народу». Він замінив на цій посаді нардепку Олену Шуляк, повноваження якої завершилися 14 грудня.

На Одещині оголошено надзвичайну ситуацію

Одеська обласна військова адміністрація оголосила надзвичайну ситуацію державного рівня після засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Підставою стали наслідки російської атаки по об'єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого – понад три доби – порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області», – написав Кіпер.

Кабмін ухвалив низку рішень для підтримки людей з інвалідністю

Сьогодні, 17 грудня, уряд ухвалив низку рішень для підтримки людей з інвалідністю. Люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання автомобіля. Компенсація поширюється на авто, яке є у власності людини – незалежно від того, нове воно чи вживане.

В Україні запрацювала нова технологія зв’язку від Starlink

Відтепер українці можуть користуватися новими можливостями супутникового зв’язку Starlink як Direct to Cell. Ця функція дає змогу власникам гаджетів iPhone надсилати SMS через супутник.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя Кабмін війна Одещина партія Слуга народу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чим Кремль лякатиме нас цієї зими
Чого чекати на фронті цієї зими?
5 грудня, 13:01
Наслідки ударів по Запоріжжю
Росія вдарила по житловому будинку у Запоріжжі
25 листопада, 22:59
Невідомі дрони супроводжували літак президента України
Літак із Зеленським до Ірландії супроводжували невідомі дрони: реакція спецслужби
4 грудня, 19:00
Юрій Вітренко поділився власним досвідом спілкування з російськими політиками
«Вони, як вулична шпана». Ексголова «Нафтогазу» розказав про переговорну тактику росіян
12 грудня, 06:15
Наслідки атаки на цивільне судно в порту Чорноморськ
Удар по порту Чорноморськ: Зеленський показав світлини пошкодженого судна
12 грудня, 18:31
Будівля Харківської ОВА до та після ракетного удару Росії у 2022 році
Ідеальна громада? Як створити справжній дім, у якому хочеться жити всім
29 листопада, 08:00

Події в Україні

Удар по Запоріжжю, надзвичайна ситуація на Одещині. Головне за 17 грудня
Удар по Запоріжжю, надзвичайна ситуація на Одещині. Головне за 17 грудня
Зеленський очікує реакції США на заяви РФ про продовження війни
Зеленський очікує реакції США на заяви РФ про продовження війни
Коли запрацюють аеропорти після війни? Державіаслужба назвала терміни
Коли запрацюють аеропорти після війни? Державіаслужба назвала терміни
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них – діти (фото)
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них – діти (фото)
«Українська бронетехніка» розвиває лінійку важких наземних роботизованих комплексів
«Українська бронетехніка» розвиває лінійку важких наземних роботизованих комплексів
Сили спецоперацій уразили артилерійський склад окупантів на Луганщині (відео)
Сили спецоперацій уразили артилерійський склад окупантів на Луганщині (відео)

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua