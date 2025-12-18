Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Одещині, загибель українського екіпажу Мі-24. Головне за 18 грудня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Одещині, загибель українського екіпажу Мі-24. Головне за 18 грудня
Росіяни ударили дроном по мосту на Одещині
фото: скриншот з відео

На Одещині обмежено рух до окремих пунктів пропуску з Молдовою

Удар по Одещині, загибель українського екіпажу Мі-24, візит Зеленського до Брюсселя. «Главком» склав добірку новин 18 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Удар по Одещині

Унаслідок авіаційної атаки РФ на Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений. 

Зокрема, тимчасово перекрито рух транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) у межах населеного пункту Маяки. За даними місцевих видань, перекрито трасу через ліквідацію наслідків ворожого влучення та проведення невідкладних слідчих та рятувальних робіт.

Також ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль, що рухався мостом. Внаслідок обстрілу загинула жінка, троє дітей постраждали.

Загибель українського екіпажу Мі-24

Сьогодні, 18 грудня, загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка під час виконання бойового завдання. 

Візит Зеленського до Брюсселя

Президент України Володимир Зеленський 18 грудня долучився до саміту лідерів Європейського Союзу у Брюсселі. Там він повідомив, що за відсутності фінансування навесні, зокрема у вигляді репараційної позики, Україна буде змушена у кілька разів зменшити виробництво бойових дронів, а також скоротити власні далекобійні спроможності.

Зокрема, Зеленський заявив, що вступ України в ЄС може бути прискорений, але «це залежить від наших кроків і кроків лідерів».

Україна приєдналася до Європейського оборонного фонду

Сьогодні Європейська Рада офіційно прийняла регламент, що стимулює інвестиції в оборонну сферу з бюджету ЄС для реалізації плану ReArm Europe. Регламент передбачає правові зміни, спрямовані на підтримку швидких, гнучких і скоординованих інвестицій в оборонну сферу в усьому ЄС.

Рада підтримала перейменування «копійки» на «шаг»

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 14093 про перейменування «копійки» на «шаг».

Читайте також:

Теги: Одещина Володимир Зеленський війна авіакатастрофа вбивство шаг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політичні в'язні з Білорусі, помилувані Лукашенком. Марія Колесникова, Віктор Бабарико, Олександр Федута, Володимир Лабкович на пресконференції 14 грудня 2025 року
США розіграли білоруську карту проти РФ
15 грудня, 15:11
Зеленський зачвив, що мирний план не буде подобатися всім
Зеленський розповів про дії України у разі провалу мирних зусиль США
14 грудня, 15:34
Фідан: Україна потребує підтримки Європи у прийнятті важких рішень щодо миру
Мирні переговори. Туреччина повідомила, на чому зараз має зосередитися Європа
12 грудня, 10:44
СБУ атакувала танкер «тіньового флоту», президент підписав закон про держбюджет. Головне за 10 грудня
СБУ атакувала танкер «тіньового флоту», президент підписав закон про держбюджет. Головне за 10 грудня
10 грудня, 21:33
Уночі РФ атакувала енергетичну інфраструктуру: деталі від «Укренерго»
Уночі РФ атакувала енергетичну інфраструктуру: деталі від «Укренерго»
8 грудня, 10:30
РФ атакувала Дніпро
Атака на Дніпро: кількість постраждалих та загиблих зросла (оновлено)
1 грудня, 12:54
За даними військових, лише з вересня по листопад зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили близько 100 російських КАБів
Сили оборони тестують нову зброю проти КАБів: що про неї відомо
30 листопада, 21:59
Хто наводить на енергетику і що з ними трапляється
Хто наводить на енергетику і що з ними трапляється
21 листопада, 10:45
Спілкування Міндіча і Умєрова відбулося на початку липня
Міндіч тиснув на Умєрова щодо поставки неякісних бронежилетів – нові деталі плівок НАБУ
19 листопада, 14:49

Події в Україні

Лінія фронту станом на 18 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 18 грудня 2025. Зведення Генштабу
Удар по Одещині, загибель українського екіпажу Мі-24. Головне за 18 грудня
Удар по Одещині, загибель українського екіпажу Мі-24. Головне за 18 грудня
Благодійник та засновник бренду Domino Антон Шухнін передав пенсіонерам-переселенцям смартфони
Благодійник та засновник бренду Domino Антон Шухнін передав пенсіонерам-переселенцям смартфони
Загинув екіпаж українського вертольота Мі-24
Загинув екіпаж українського вертольота Мі-24
Голова Нацбанку після скандалу особисто передав картку ветеранові в лікарні
Голова Нацбанку після скандалу особисто передав картку ветеранові в лікарні
СБУ викрила 68 російських агентів у лавах ЗСУ
СБУ викрила 68 російських агентів у лавах ЗСУ

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Сьогодні, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua