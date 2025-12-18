Удар по Одещині, загибель українського екіпажу Мі-24. Головне за 18 грудня

Росіяни ударили дроном по мосту на Одещині

На Одещині обмежено рух до окремих пунктів пропуску з Молдовою

Удар по Одещині, загибель українського екіпажу Мі-24, візит Зеленського до Брюсселя. «Главком» склав добірку новин 18 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Удар по Одещині

Унаслідок авіаційної атаки РФ на Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений.

Зокрема, тимчасово перекрито рух транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) у межах населеного пункту Маяки. За даними місцевих видань, перекрито трасу через ліквідацію наслідків ворожого влучення та проведення невідкладних слідчих та рятувальних робіт.

Також ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль, що рухався мостом. Внаслідок обстрілу загинула жінка, троє дітей постраждали.

Загибель українського екіпажу Мі-24

Сьогодні, 18 грудня, загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка під час виконання бойового завдання.

Візит Зеленського до Брюсселя

Президент України Володимир Зеленський 18 грудня долучився до саміту лідерів Європейського Союзу у Брюсселі. Там він повідомив, що за відсутності фінансування навесні, зокрема у вигляді репараційної позики, Україна буде змушена у кілька разів зменшити виробництво бойових дронів, а також скоротити власні далекобійні спроможності.

Зокрема, Зеленський заявив, що вступ України в ЄС може бути прискорений, але «це залежить від наших кроків і кроків лідерів».

Україна приєдналася до Європейського оборонного фонду

Сьогодні Європейська Рада офіційно прийняла регламент, що стимулює інвестиції в оборонну сферу з бюджету ЄС для реалізації плану ReArm Europe. Регламент передбачає правові зміни, спрямовані на підтримку швидких, гнучких і скоординованих інвестицій в оборонну сферу в усьому ЄС.

Рада підтримала перейменування «копійки» на «шаг»

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 14093 про перейменування «копійки» на «шаг».