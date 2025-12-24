Чотири документи та м’яч на боці Росії: у США розповіли про переговори щодо України

Як зазначає Метью Вітакер, на переговорах щодо України обговорюють чотири ключові документи

Мирний процес: основні пропозиції на переговорах

На переговорах, що стосуються врегулювання війни в Україні, сторони обговорюють чотири ключові документи. Про це повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер у інтерв'ю для Fox News.

Вашингтон намагається зрозуміти, на які поступки готова піти Росія для досягнення миру, акцентуючи, що зараз м'яч на боці Москви.

Ці документи включають мирний план з 20 пунктів, багатосторонні гарантії безпеки, а також план економічного зростання.

Вітакер підкреслив, що сторони ніколи не були так близькі до миру, проте відсутність ясних сигналів від Росії про готовність до компромісу викликає занепокоєння.

У США вважають, що без продовження діалогу важко досягти прогресу. Зокрема, президент США Дональд Трамп був названий як головний миротворець, здатний зібрати обидві сторони за столом переговорів і обговорити можливі варіанти мирного врегулювання.

Нагадаємо, що 23 грудня глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією. За словами Зеленського, він заслухав доповідь Рустема Умєрова та Андрія Гнатова, які очолюють нашу переговорну групу, за підсумками кількох днів дуже інтенсивної роботи з американською стороною.