Міненерго заявило про атаку на енергетичну інфраструктуру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Міненерго заявило про атаку на енергетичну інфраструктуру
фото: Віталій Коваль (ілюстративне)

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

Росія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

«Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Закликаємо всіх та кожного зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернігівській, Київській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Сумській і Черкаській областях та у столиці введено аварійні відключення світла.

Як повідомлялося, 23 грудня у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

