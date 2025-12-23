Міненерго заявило про атаку на енергетичну інфраструктуру

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

Росія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

«Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Закликаємо всіх та кожного зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернігівській, Київській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Сумській і Черкаській областях та у столиці введено аварійні відключення світла.

Як повідомлялося, 23 грудня у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

