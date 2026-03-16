Юте Банк остаточно виходить на український ринок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Юте Банк остаточно виходить на український ринок
100% акцій перехідного банку було продано естонській банківській групі Iute Group
Фінустанова працюватиме як цифровий банк, орієнтований на роздрібних клієнтів

Перехідний Юте Банк, створений на базі неплатоспроможного РВС Банку, змінив статус та виходить на банківський ринок України. Національний банк підтвердив відповідність банку всім вимогам про капітал та ліквідність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Зазначається, що це перший випадок створення перехідного банку в Україні із залученням іноземного інвестора, і третій кейс врегулювання, реалізований під час повномасштабної війни.

Як відомо, 100% акцій перехідного банку 15 січня було продано естонській банківській групі Iute Group, яка стала переможцем відкритого конкурсу з виведення РВС Банку з ринку.

Голова Iute Group Тармо Сілд підкреслив, що рішення про створення цифрового банку в Україні має стратегічний характер для компанії. Юте Банк працюватиме як цифровий банк, орієнтований передусім на роздрібних клієнтів. Установа надаватиме основні банківські послуги, зокрема депозитні та кредитні продукти, платежі, операції та іноземною валютою.

Нагадаємо, правління Національного банку вирішило віднести RwS bank до категорії неплатоспроможних. За даними Нацбанку, у липні 2025 року банк був у категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи, зокрема нормативи достатності капіталу. Частка банку становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на початок жовтня 2025 року.

Рішення було ухвалено через невиконання вимоги регулятора щодо подання до Нацбанку доопрацьованого плану фінансового оздоровлення протягом визначеного строку, продовження провадження ризикової діяльності та відсутності дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану.

Наприкінці минулого року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до плану врегулювання неплатоспроможного РВС Банку створив перехідний Юте Банк. Він отримав банківську ліцензію про право на здійснення банківської діяльності відповідно до вимог законодавства України. Перехідний банк є правонаступником неплатоспроможного банку за переданими зобов’язаннями, тому вкладникам не потрібно переукладати договори або вносити до них будь-які зміни.

