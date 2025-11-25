Головна Київ Новини
Жінка з дитиною не змогла потрапити до укриття у столиці: реакція поліції

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Жінка стояла на вході в укриття і не пустила матір з дитиною всередину
Правоохоронці встановили учасників інциденту, триває перевірка

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що в приміщенні однієї з бібліотек Подільського району Києва жінка нібито не впустила матір з дитиною до частини укриття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Працівники патрульної поліції негайно відреагували на повідомлення та прибули на місце події. Правоохоронці встановили учасників інциденту, і, як повідомляється, конфлікт між громадянами було врегульовано.

Наразі триває перевірка цієї інформації. Поліцейські з'ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників інциденту.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, доступ до укриттів має бути забезпечений для всіх громадян під час повітряної тривоги.

Як повідомлялося, у ніч проти 25 листопада у столиці внаслідок нічної атаки шестеро людей загинуло. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків. 

Також уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.

 

Теги: Київ війна обстріл укриття КМДА поліція

