Гетманцев закликав паливний бізнес схаменутися через ціни

Голова фінансового комітету Ради закликав учасників ринку не використовувати панічні настрої для отримання надприбутків

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до керівництва Антимонопольного комітету України через ситуацію на паливному ринку. Причиною стали різкі коливання цін на пальне. Про це повідомляє «Главком».

фото: Данило Гетманцев/Telegram

За словами Гетманцева, він уже направив відповідне звернення до голови Антимонопольного комітету. «Як народний депутат звернувся до керівника Антимонопольного комітету. Колеги розуміють проблему та відпрацьовують питання», – повідомив він.

Напередодні нардеп зазначив, що робота державних механізмів у правовому полі потребує часу, однак результат, за його словами, буде неминучим. «Робота будь-якого державного механізму в правовому полі не швидка, але результат невідворотний», – наголосив Гетманцев.

фото: скріншот Данило Гетманцев/Telegram

Водночас він звернувся безпосередньо до представників паливного ринку із закликом враховувати ситуацію в країні. « Розумію, що це бізнес, а бізнес – завжди бізнес, і головна його мета – прибуток. Водночас в країні, де йде війна та половина країни на генераторах, у такого потужного бізнесу як ваш є ще і певна соціальна функція», – заявив голова комітету.

За його словами, ця соціальна відповідальність не повинна дозволяти використовувати панічні настрої для отримання надприбутків. Гетманцев також наголосив, що нинішнє зростання цін на пальне має обмежений зв’язок із подіями на Близькому Сході.

Наприкінці звернення нардеп закликав учасників ринку зробити відповідні висновки. «Схаменіться. Не змушуйте звертатися до Антимонопольного», – підсумував Гетманцев.

До слова, Верховна Рада ухвалила закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, який передбачає створення в Україні стратегічного резерву пального. Новий механізм має стати інструментом енергетичної безпеки та стабілізації ринку у разі кризових ситуацій.



Нагадаємо, що найдешевший бензин А-95 наразі пропонує мережа «Укрнафта» – 67,99 грн за літр. Для порівняння, на заправках Wog бензин А-95 Євро коштує 73,99 грн, а на Окко та Socar – по 70,99 грн за літр.