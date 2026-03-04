Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Гетманцев закликав паливний бізнес схаменутися через ціни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Гетманцев закликав паливний бізнес схаменутися через ціни
Данило Гетманцев закликав антимонопольний комітет перевірити різке зростання цін на пальне
фото з відкритих джерел

Голова фінансового комітету Ради закликав учасників ринку не використовувати панічні настрої для отримання надприбутків

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до керівництва Антимонопольного комітету України через ситуацію на паливному ринку. Причиною стали різкі коливання цін на пальне. Про це повідомляє «Главком».

Гетманцев закликав паливний бізнес схаменутися через ціни фото 1
фото: Данило Гетманцев/Telegram

За словами Гетманцева, він уже направив відповідне звернення до голови Антимонопольного комітету. «Як народний депутат звернувся до керівника Антимонопольного комітету. Колеги розуміють проблему та відпрацьовують питання», – повідомив він.

Напередодні нардеп зазначив, що робота державних механізмів у правовому полі потребує часу, однак результат, за його словами, буде неминучим. «Робота будь-якого державного механізму в правовому полі не швидка, але результат невідворотний», – наголосив Гетманцев.

Гетманцев закликав паливний бізнес схаменутися через ціни фото 2
фото: скріншот Данило Гетманцев/Telegram

Водночас він звернувся безпосередньо до представників паливного ринку із закликом враховувати ситуацію в країні. « Розумію, що це бізнес, а бізнес – завжди бізнес, і головна його мета – прибуток. Водночас в країні, де йде війна та половина країни на генераторах, у такого потужного бізнесу як ваш є ще і певна соціальна функція», – заявив голова комітету.

За його словами, ця соціальна відповідальність не повинна дозволяти використовувати панічні настрої для отримання надприбутків. Гетманцев також наголосив, що нинішнє зростання цін на пальне має обмежений зв’язок із подіями на Близькому Сході.

Наприкінці звернення нардеп закликав учасників ринку зробити відповідні висновки. «Схаменіться. Не змушуйте звертатися до Антимонопольного», – підсумував Гетманцев.

До слова, Верховна Рада ухвалила закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, який передбачає створення в Україні стратегічного резерву пального. Новий механізм має стати інструментом енергетичної безпеки та стабілізації ринку у разі кризових ситуацій. 

Нагадаємо, що найдешевший бензин А-95 наразі пропонує мережа «Укрнафта» – 67,99 грн за літр. Для порівняння, на заправках Wog бензин А-95 Євро коштує 73,99 грн, а на Окко та Socar – по 70,99 грн за літр.

Читайте також:

Теги: бензин ціни Данило Гетманцев

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шантаж дизелем та електрикою: чому не варто панікувати, і де справжня «зрада»
Шантаж дизелем та електрикою: чому не варто панікувати, і де справжня «зрада»
19 лютого, 07:07
Раніше російський уряд заборонив вивозити бензин за кордон
Ціни на бензин у Росії різко підскочили після останніх ударів по НПЗ
16 лютого, 16:39
Елітні квадратні метри шукають свого власника з вересня 2025 року
170 млн грн за пентхаус на Оболоні: чому елітне житло не знаходить покупця (фото)
12 лютого, 11:41
Костянтин Грубич звинуватив «Укрзалізницю» в корупції
Телеведучий Грубич поскаржився на ціну пластикової виделки в «Інтерсіті»: реакція «Укрзалізниці»
27 лютого, 10:08
2026 рік може стати переломним для українського молочного сектору
Молочна галузь України на межі обвалу: чи стане продукт дефіцитом
27 лютого, 05:43
За тиждень ціни зросли на 14%, фермери очікують подальшого скорочення запасів
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
Українці назвали вартість мандрівки до Йорданії бюджетною
«Найдешевша подорож». Українка розповіла, скільки їй коштувало побачити одне із семи чудес світу
Вчора, 20:01
Найдешевший бензин і дизель продає «Укрнафта» – по 67,99 грн за літр
Понад 80 грн за літр. Ціни на бензин пішли різко вгору
Сьогодні, 11:44
Представниця НБУ зазначила, що загалом міцніший долар США сприяє зниженню цін на золото, тоді як послаблення долара, навпаки, зумовлює їх зростання
Безпечна гавань для інвестицій? Банківські аналітики дали прогноз, що далі буде з цінами на золото
Сьогодні, 08:41

Бізнес

Гетманцев закликав паливний бізнес схаменутися через ціни
Гетманцев закликав паливний бізнес схаменутися через ціни
38 данських компаній у Києві: ФРУ окреслила нові напрями локалізації виробництва та інвестицій
38 данських компаній у Києві: ФРУ окреслила нові напрями локалізації виробництва та інвестицій
Релокація компаній за рік зросла на 11%: куди переїжджає український бізнес
Релокація компаній за рік зросла на 11%: куди переїжджає український бізнес
Понад 1,5 тис. ФОПів зареєстровано на один телефонний номер – дослідження
Понад 1,5 тис. ФОПів зареєстровано на один телефонний номер – дослідження
Металурги показали представникам ЄС наслідки запровадження екоподатку CBAM
Металурги показали представникам ЄС наслідки запровадження екоподатку CBAM
Оновлена наглядова рада «Енергоатома» обрала очільницю
Оновлена наглядова рада «Енергоатома» обрала очільницю

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
2 березня, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua