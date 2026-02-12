Головна Гроші Бізнес
За п’ять років українські металурги сплатили $6 млрд податків

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
За п'ять років українські металурги сплатили $6 млрд податків

Українські металурги сплатили в бюджет майже 200 мільярдів гривень податків за 5 років 

Українські металургійні підприємства за 2021–2025 роки сплатили до бюджетів усіх рівнів 193 млрд грн, або $5,9 млрд податків і зборів. За підсумками 2025 року надходження від чотирьох найбільших компаній галузі зросли на 2,1%, і становили 33,1 млрд грн – це критично важливо для фінансування оборони та підтримки економіки в умовах війни.

 За підсумками 2025 року динаміка сплати податків у найбільших компаній була різноспрямованою. Так, АрселорМіттал Кривий Ріг збільшив відрахування на 28%, до 8,5 млрд грн. Інтерпайп наростив платежі на 1%, до 5,6 млрд грн. Метінвест скоротив відрахування на 5%, до 18,7 млрд грн. А дніпровський металургійний завод зменшив сплату на 41,8% – до 290 млн грн.

Загальна тенденція до уповільнення пояснюється погіршенням економічної ситуації в галузі. Зокрема, 2025 рік став першим для Метінвесту без постачання коксівного вугілля з власного підприємства, а також зі скороченням виробництва у гірничому сегменті. Інгулецький ГЗК протягом року перебував у простої через високі тарифи на електроенергію та логістику.

«Війна і глобальні виклики змінили реалії бізнесу і змусили нас працювати по-новому. Роль металургії залишається стратегічною: вона й далі підтримує економіку, забезпечує валютний виторг і наповнює бюджет. Як найбільша компанія галузі, Метінвест продовжує працювати, підтримувати регіони й допомагати армії», – зазначив генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков.

У компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг» повідомили, що з 8,5 млрд грн податкових платежів у 2025 році 2,6 млрд грн спрямовано до місцевих бюджетів.

«АрселорМіттал Кривий Ріг залишається надійним партнером держави й забезпечує стабільне надходження податків до державного бюджету та місцевих громад, незважаючи на виклики воєнного часу. Проблеми з енергозабезпеченням через атаки ворога, високі тарифи на електроенергію та необхідність її імпорту суттєво підважили конкурентоспроможність продукції», – повідомив фінансовий директор підприємства Павло Задорожний.

2025 рік став одним із найскладніших для сталевої індустрії. Попри зростання виробництва чавуну на 11,2% і металопрокату на 4,8%, виплавка сталі скоротилася на 2,2% порівняно з 2024 роком. За оцінками аналітиків GMK Center, галузь фактично досягла максимально можливого рівня виробництва в умовах війни.

Серед ключових викликів – дефіцит електроенергії, зростання імпорту коксівного вугілля (у січні–серпні 2025 року його обсяги зросли у 3,1 раза – до 2,3 млн т), вплив механізму CBAM, високі тарифи державних монополій та низькі світові ціни на металопродукцію.

За прогнозами GMK Center, у 2026 році випуск сталі в Україні залишатиметься на рівні близько 7,2 млн т у базовому сценарії. Очікується також зниження експорту залізної руди на 5%, до 29 млн.

Теги: металургія податки бізнес

