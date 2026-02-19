Головна Гроші Бізнес
«Метінвест» поставив перший прокат на свій трубний завод у Румунії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко


Новий шлях на європейський ринок: Запоріжсталь відвантажила 22 тис. тонн прокату для заводу Метінвесту в Румунії

Металургійний комбінат «Запоріжсталь» розпочав постачання гарячекатаного прокату на румунський завод Metinvest Tubular Iasi, який наприкінці 2025 року увійшов до складу групи Метінвест. Від початку 2026 року відвантажено 22 тис. тонн продукції, а до кінця року планується поставити до 180 тис. тонн.

Йдеться про гарячекатаний прокат із конструкційних марок сталі, сертифікованих за європейським стандартом EN 10025. Продукція призначена для виробництва прямошовних труб і профілів.

«Прокат з Запоріжсталі затребуваний серед європейських та українських трубників: щороку до 80% нашої металопродукції відвантажується саме для виготовлення прямошовних труб і профілів. Ми раді вітати румунських трубників у Групі «Метінвест» та налагоджувати новий формат співпраці», – каже в.о. генерального директора підприємства Тарас Шевченко.

Гарячекатаний прокат зі спокійних конструкційних сталей використовується у трубній галузі завдяки механічним властивостям, що забезпечують міцність і надійність виробів, стійкість до навантажень і роботу під тиском.

За словами генерального директора Metinvest Tubular Iasi Косміна Томи, прокат Запоріжсталі застосовується для виробництва круглих, профільних і прямокутних зварних труб, що відповідають стандартам EN 10219 та EN 10217. Така продукція використовується в енергетиці, геотермальній інженерії, будівництві та системах пожежогасіння.

Найбільшими споживачами труб румунського заводу є внутрішній ринок Румунії, а також компанії з Угорщини, Чехії, Польщі та Словаччини.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова ще до війни почав будувати міст між металургією України та ЄС. Для цього компанія придбала завод у Румунії: він став можливістю завантажити роботою відразу два підприємства – в Яссах і Запоріжжі. Це також частина Метінвесту у повоєнну відбудову, адже продукція заводу матиме попит не лише в ЄС, а буде затребувана й під час відновлення пошкодженої бойовими діями інфраструктури й промисловості України.



