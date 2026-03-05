Енергетика ДТЕК відзначили президентською нагородою «Заслужений енергетик України»

Енергетика ДТЕК, який відновлював ТЕС після обстрілів, відзначили президентською нагородою

Енергетика компанії ДТЕК було відзначено президентською нагородою «Заслужений енергетик України». Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що нагородою було відзначено керівника департаменту з управління виробництвом ДТЕК Бурштинської ТЕС Сергія Крючко.

Під його керівництвом неодноразово проводили ліквідацію наслідків російських обстрілів, а також підтримували стійкість електростанції в умовах підвищених ризиків.

«Для мене енергетика – це не просто професія. Це справа мого життя. Це щоденна відповідальність і команда людей, на яких можна покластися. Бо ми добре розуміємо, що від праці кожного з нас залежать світло і тепло для мільйонів українців. Особливо у такі найскладніші зими, яку ми усі разом щойно пройшли. У такі моменти особливо розумієш, заради чого все це», – сказав Крючко.

Раніше Президент України Володимир Зеленський відзначив двох працівників ДТЕК державними нагородами за підтримку роботи енергосистеми в умовах війни.