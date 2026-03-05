Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Енергетика ДТЕК відзначили президентською нагородою «Заслужений енергетик України»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Енергетика ДТЕК відзначили президентською нагородою «Заслужений енергетик України»

Енергетика ДТЕК, який відновлював ТЕС після обстрілів, відзначили президентською нагородою

Енергетика компанії ДТЕК було відзначено президентською нагородою «Заслужений енергетик України». Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що нагородою було відзначено керівника департаменту з управління виробництвом ДТЕК Бурштинської ТЕС Сергія Крючко.

Під його керівництвом неодноразово проводили ліквідацію наслідків російських обстрілів, а також підтримували стійкість електростанції в умовах підвищених ризиків.

«Для мене енергетика – це не просто професія. Це справа мого життя. Це щоденна відповідальність і команда людей, на яких можна покластися. Бо ми добре розуміємо, що від праці кожного з нас залежать світло і тепло для мільйонів українців. Особливо у такі найскладніші зими, яку ми усі разом щойно пройшли. У такі моменти особливо розумієш, заради чого все це», – сказав Крючко.

Раніше Президент України Володимир Зеленський відзначив двох працівників ДТЕК державними нагородами за підтримку роботи енергосистеми в умовах війни.

Теги: енергетика ДТЕК ТЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

62-річна Морайма Рікардо, пенсіонерка, прибирає свій будинок під час відключення електроенергії на Кубі
Масштабний блекаут на Кубі: коли відновиться електропостачання
Сьогодні, 12:44
Енергетики повернули світло для понад 1,8 млн сімей
У лютому ДТЕК повернув світло 1,8 млн родин після ворожих атак
2 березня, 18:22
Київ отримав ще 31 генератор від мерії та громади Варшави
Київ завалили генераторами. Заступник Кличка визнав несподівану проблему
1 березня, 20:10
За словами Шмигаля, для швидкого відновлення енергетики у 2026 році Україна потребує $4,9 млрд
Шмигаль пояснив, скільки коштів і часу потрібно для повного відновлення енергетики
24 лютого, 07:01
Прем’єр наголосив, що обмеження діятиме лише до моменту відновлення транзиту нафти до Словаччини
Словаччина припинила екстрені поставки світла до України – Фіцо
23 лютого, 19:09
Ворог атакував енергетику
Окупанти вдарили по ТЕС в Одесі
17 лютого, 09:02
Відомство повідомило, що у столиці та області цього року вдалось запустити 25,8 МВт додаткових потужностей
В Україні зросло споживання електрики через морози – Міненерго
16 лютого, 21:50
Швейцарія передасть $35 млн на енергетику України
Швейцарія передасть $35 млн на енергетику України
11 лютого, 15:24
До зміни прайс-кепів імпортні можливості системно недовикористовувалися, заявив Харченко
Підвищення прайс-кепів зробило імпорт електроенергії доступнішим – експерт
8 лютого, 16:35

Бізнес

Підвищення прайс-кепів дозволило збалансувати енергосистему за рахунок імпорту – Energy Club
Підвищення прайс-кепів дозволило збалансувати енергосистему за рахунок імпорту – Energy Club
Енергетика ДТЕК відзначили президентською нагородою «Заслужений енергетик України»
Енергетика ДТЕК відзначили президентською нагородою «Заслужений енергетик України»
Держава недоотримала мільярди на експорті металобрухту, схему хочуть повернути – Укрметалургпром
Держава недоотримала мільярди на експорті металобрухту, схему хочуть повернути – Укрметалургпром
Нульові квоти на експорт металобрухту – це був захід національної безпеки – ICC
Нульові квоти на експорт металобрухту – це був захід національної безпеки – ICC
У лютому 2026 року Україна імпортувала рекордні 1,2 млн МВт-год – ExPro
У лютому 2026 року Україна імпортувала рекордні 1,2 млн МВт-год – ExPro
Гетманцев закликав паливний бізнес схаменутися через ціни
Гетманцев закликав паливний бізнес схаменутися через ціни

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua