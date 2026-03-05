Енергетика ДТЕК відзначили президентською нагородою «Заслужений енергетик України»
Енергетика компанії ДТЕК було відзначено президентською нагородою «Заслужений енергетик України». Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
Зазначається, що нагородою було відзначено керівника департаменту з управління виробництвом ДТЕК Бурштинської ТЕС Сергія Крючко.
Під його керівництвом неодноразово проводили ліквідацію наслідків російських обстрілів, а також підтримували стійкість електростанції в умовах підвищених ризиків.
«Для мене енергетика – це не просто професія. Це справа мого життя. Це щоденна відповідальність і команда людей, на яких можна покластися. Бо ми добре розуміємо, що від праці кожного з нас залежать світло і тепло для мільйонів українців. Особливо у такі найскладніші зими, яку ми усі разом щойно пройшли. У такі моменти особливо розумієш, заради чого все це», – сказав Крючко.
Раніше Президент України Володимир Зеленський відзначив двох працівників ДТЕК державними нагородами за підтримку роботи енергосистеми в умовах війни.
