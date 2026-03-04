Головна Гроші Бізнес
У лютому 2026 року Україна імпортувала рекордні 1,2 млн МВт-год – ExPro

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
У лютому 2026 року Україна імпортувала рекордні 1,2 млн МВт-год – ExPro
фото: Reuters

Найбільшу частку у структурі імпорту і надалі займає Угорщина – 49%

У лютому 2026 року Україна імпортувала рекордні обсяги електроенергії – 1,26 млн МВт*год. Про це свідчать дані моніторингу ExPro.

У порівнянні з січнем 2026 року імпорт зріс на 41%. Водночас у порівнянні з лютим 2025 року обсяги імпорту електроенергії збільшилися у п’ять разів.

У лютому 2026 року Україна імпортувала рекордні 1,2 млн МВт-год – ExPro фото 1

Найбільшу частку у структурі імпорту і надалі займає Угорщина – 49%. Також саме з цієї країни було зафіксовано найбільше зростання поставок: у порівнянні з січнем імпорт електроенергії з Угорщини зріс майже на 54%.

Значною залишається і частка Словаччини – 18%. Загалом, попри політичні прогнози, імпорт електроенергії з цих країн у лютому лише зріс і досяг рекордних показників за місяць.

Водночас експорт електроенергії з України у 2026 році наразі відсутній.

Нагадаємо, НКРЕКП тимчасово підвищила прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку з 17 січня 2026 року, на добу постачання 18 січня. Експерти пов’язують зростання імпорту з переглядом прайс-кепів на короткострокових сегментах енергоринку, що дозволило розширити можливості для закупівлі електроенергії з європейських ринків.

