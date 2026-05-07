Twitch-канал заблоковано через незаконну рекламу азартних ігор

Обліковий запис на Twitch заблоковано через стріми з незаконною рекламою

Команда PlayCity домоглася блокування першого облікового запису на платформі Twitch, який займався незаконним просуванням реклами азартних ігор. Це стало можливим завдяки співпраці регулятора з міжнародними платформами та активності користувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівництво PlayCity.

Очільник PlayCity Геннадій Новіков заявив, що обліковий запис на Twitch заблокували через стріми з незаконною рекламою азартних ігор. Інформацію про порушення отримали через онлайн-інструмент для скарг на нашому сайті.

«Для мене це важливий приклад того, як має працювати регулювання у цифровій середовищі: швидко, прозоро та у взаємодії з платформами. Не просто фіксуємо порушення, а доводимо процес до результату», – написав очільник PlayCity Геннадій Новіков.

Процес очищення цифрового простору відбувся за чітким алгоритмом:

Скарга від громадян: Інформація про порушення надійшла через спеціальний онлайн-інструмент для скарг на сайті PlayCity.

Перевірка: Фахівці PlayCity проаналізували контент стрімів та підтвердили факт незаконної реклами азартних ігор.

Взаємодія з платформою: Докази порушень передали безпосередньо адміністрації Twitch.

Результат: Протягом тижня канал було повністю заблоковано.

PlayCity (Державне агентство України «ПлейСіті») – це центральний орган виконавчої влади, створений у 2025 році для регулювання, контролю та нагляду за гральним бізнесом і лотереями в Україні.

«Главком» писав, що Міністерство цифрової трансформації України розробило та представило масштабну державну Стратегію боротьби з ігровою залежністю. Вперше на офіційному рівні лудоманію визнано фактором, що загрожує не лише добробуту окремих громадян, а й національній безпеці країни. Українців закликають долучитися до публічного обговорення документа. Ознайомитися з документом та надіслати пропозиції можна за офіційним посиланням на сайті міністерства.

Нагадаємо, Асоціація українських операторів грального бізнесу запропонувала Міністерству цифрової трансформації України спеціальний механізм блокування військовослужбовців, які мають залежність від азартних ігор, – за участі командирів військових підрозділів.