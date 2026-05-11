На Закарпатті поштарка спустила пенсії місцевих жителів у казино

Єгор Голівець
glavcom.ua
Поштарка програла 170 тисяч гривень пенсійних виплат
фото: glavcom.ua

Жінка зізналася, що намагалася «відігратися» та переказувала гроші частинами

У Закарпатській області суд визнав винною працівницю поштового відділення, яка програла в онлайн-казино близько 170 тис. грн пенсійних коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Тячівського районного суду Закарпатської області.

На Закарпатті поштарка спустила пенсії місцевих жителів у казино фото 1
скріншот: youcontrol.com.ua

За даними слідства, виконувачка обов’язків начальниці поштового відділення у селі Грушово використовувала кошти, призначені для пенсійних виплат місцевим жителям, для ставок в онлайн-казино.

У суді жінка повністю визнала провину та пояснила, що намагалася «відігратися». «На ці кошти я грала в онлайн-казино. Я позичала гроші, а коли вони з’являлись – повертала у касу», – заявила вона.

За словами обвинуваченої, після програшу великої суми вона вирішила взяти гроші з інкасаторського мішка, сподіваючись швидко повернути їх назад. 10 вересня 2022 року до відділення доставили понад 666 тис. грн для виплат пенсій.

Згодом працівникам повідомили про нестачу близько 170 тис. грн. На місце викликали поліцію та представників керівництва «Укрпошти».

Слідчі встановили, що жінка систематично поповнювала власну банківську картку сумами по 4999 грн, щоб уникнути фінансового моніторингу. Після цього кошти витрачалися на азартні ігри в мережі.

Суд врахував, що обвинувачена раніше не була судима, має двох малолітніх дітей та добровільно повернула «Укрпошті» викрадені кошти. Жінку визнали винною у зловживанні службовим становищем.

Суд призначив їй два роки пробаційного нагляду, заборонив обіймати посади з організаційно-розпорядчими функціями протягом двох років, а також оштрафував на 6800 грн. Крім того, засуджена зобов’язана регулярно з’являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, що від початку 2026 року в Україні спостерігається суттєве зростання кількості заяв про самообмеження від участі в азартних іграх. За перші чотири місяці 2026 року до реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, внесено понад 3 тис. людей. 

