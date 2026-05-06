Лудоманія замість Грузії: тренерка програла в казино мільйон дитячих грошей

Соснівський районний суд: 5 років умовно та понад мільйон компенсації потерпілим

У Черкасах набрав чинності вирок тренерці танцювального гуртка «Надія», яка зібрала з батьків вихованців понад 1,1 млн грн нібито на поїздку до Грузії – і програла всі гроші в казино. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр судових рішень.

Як усе почалося

У лютому 2025 року дитячий ансамбль «Надія» виграв гран-прі на участь у міжнародному фестивалі в грузинському Батумі. Організацію поїздки тренерка взяла на себе й з квітня почала збирати гроші з батьків – від 15 до 91 тисячі гривень із кожного. Постраждалих виявилося 26 осіб, загальна сума – 1 181 061 гривня.

Підозра зростала поступово. Тренерка кілька разів переносила дату поїздки, так і не показала квитків – надіслала лише бронювання автобуса. Коли батьки приїхали до неї додому, жінка зізналася: гроші програні в казино.

«Першу суму виграла – і не змогла зупинитись»

На суді Вікторія Калашник визнала самі факти, хоча не погодилась із кваліфікацією. Вона розповіла, що хворіє на лудоманію – патологічну залежність від азартних ігор.

«Першу суму надіслала в казино і виграла... А потім не змогла зупинитись, потім програла свої кошти та кошти, які надали батьки дітей для поїздки до Грузії», – пояснювала вона на засіданні.

До початку вироку тренерка частково відшкодувала збитки – 140 тис. грн із понад мільйона.

Фото: Черкаська обласна прокуратура

Вирок: 5 років умовно

Соснівський районний суд визнав Калашник винною у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України) та призначив 5 років позбавлення волі. Проте реально до в'язниці вона не потрапить – якщо впродовж трьох років не скоїть інших злочинів.

Крім того, засуджена має виплатити потерпілим понад 999 тис. грн матеріальної компенсації, а також 240 тис. грн моральної шкоди – по 10 тис. грн кожному з 24 постраждалих.



