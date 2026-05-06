Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Лудоманія замість Грузії: тренерка програла в казино мільйон дитячих грошей

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Лудоманія замість Грузії: тренерка програла в казино мільйон дитячих грошей
Жінка розповіла, що хворіє на лудоманію – патологічну залежність від азартних ігор
Фото ілюстративне

Соснівський районний суд: 5 років умовно та понад мільйон компенсації потерпілим

У Черкасах набрав чинності вирок тренерці танцювального гуртка «Надія», яка зібрала з батьків вихованців понад 1,1 млн грн нібито на поїздку до Грузії – і програла всі гроші в казино. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр судових рішень

Як усе почалося

У лютому 2025 року дитячий ансамбль «Надія» виграв гран-прі на участь у міжнародному фестивалі в грузинському Батумі. Організацію поїздки тренерка взяла на себе й з квітня почала збирати гроші з батьків – від 15 до 91 тисячі гривень із кожного. Постраждалих виявилося 26 осіб, загальна сума – 1 181 061 гривня.

Підозра зростала поступово. Тренерка кілька разів переносила дату поїздки, так і не показала квитків – надіслала лише бронювання автобуса. Коли батьки приїхали до неї додому, жінка зізналася: гроші програні в казино. 

«Першу суму виграла – і не змогла зупинитись»

На суді Вікторія Калашник визнала самі факти, хоча не погодилась із кваліфікацією. Вона розповіла, що хворіє на лудоманію – патологічну залежність від азартних ігор.

«Першу суму надіслала в казино і виграла... А потім не змогла зупинитись, потім програла свої кошти та кошти, які надали батьки дітей для поїздки до Грузії», – пояснювала вона на засіданні.

До початку вироку тренерка частково відшкодувала збитки – 140 тис. грн із понад мільйона. 

Лудоманія замість Грузії: тренерка програла в казино мільйон дитячих грошей фото 1
Фото: Черкаська обласна прокуратура

Вирок: 5 років умовно

Соснівський районний суд визнав Калашник винною у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України) та призначив 5 років позбавлення волі. Проте реально до в'язниці вона не потрапить – якщо впродовж трьох років не скоїть інших злочинів.

Крім того, засуджена має виплатити потерпілим понад 999 тис. грн матеріальної компенсації, а також 240 тис. грн моральної шкоди – по 10 тис. грн кожному з 24 постраждалих.

Нагадаємо, «Главком» стежив за цією справою з самого початку: спершу ми повідомляли про зникнення грошей, а згодом – про оголошення підозри тренерці у шахрайстві в особливо великих розмірах

Читайте також:

Теги: онлайн-казино Черкаси вирок шахрайство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Турагентка пояснила, що треба знати українкам, які самостійно перетинають кордон
«Нікого не підбирайте». Українка розповіла деталі схеми, як шахраї обманюють жінок на кордоні
29 квiтня, 15:50
Обмеження доступу до азартних ігор – це можливість добровільно й тимчасово обмежити участь у них
Українці дедалі частіше просять внести їх до реєстру лудоманів: статистика
28 квiтня, 15:18
Фігурантку затримали під час зняття чужих коштів із банкомата
У Чернівцях судитимуть шахрайку, яка ошукала родини військових на 75 тис. грн
27 квiтня, 13:55
Отримавши доступ до авто, підозрюваний самостійно знайшов покупця та оформив продаж за $19 тис, а після угоди зник
Обіцяв допомогти з продажем Jeep, а після угоди зник із грошима: підозрюваного затримано
24 квiтня, 11:40
18 квітня у Києві чоловік відкрив стрілянину по людях у Голосіївському районі, вбивши шістьох людей
Теракт у Києві. А що б робили ви, якщо мали зброю?
19 квiтня, 21:45
Дрони атакували Черкаси
Росія обстріляла Черкаси: є поранені
15 квiтня, 05:17
Унаслідок падіння БпЛА пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки
РФ вбила восьмирічного хлопчика у Черкасах
14 квiтня, 20:11
Суд вважав, що дії обвинуваченої сприяли військовозобов'язаним в ухиленні від мобілізації
Киянка, яка «відмазувала» від мобілізації, заплатить мегаштраф
13 квiтня, 13:40
Літній чоловік встиг подолати дві смуги руху, проте на третій, останній, потрапив під колеса автівки
Сім років тюрми за смерть пішохода на Оболоні: суд виніс вирок водію під дією наркотиків
8 квiтня, 09:48

Кримінал

Лудоманія замість Грузії: тренерка програла в казино мільйон дитячих грошей
Лудоманія замість Грузії: тренерка програла в казино мільйон дитячих грошей
Вимагав у ветерана гроші за зняття з військового обліку. У Дніпрі затримано працівника ТЦК
Вимагав у ветерана гроші за зняття з військового обліку. У Дніпрі затримано працівника ТЦК
Смертельна ДТП. Нардеп Ніколаєнко, якого виправдав суд, назвав єдину свою провину
Смертельна ДТП. Нардеп Ніколаєнко, якого виправдав суд, назвав єдину свою провину
«Бойові» або передова: двох командирів викрили на поборах з підлеглих
«Бойові» або передова: двох командирів викрили на поборах з підлеглих
Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон обрала несподівану лінію захисту
Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон обрала несподівану лінію захисту
Бив за таблицю множення: на Волині судитимуть командира військового вишу
Бив за таблицю множення: на Волині судитимуть командира військового вишу

Новини

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Сьогодні, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Сьогодні, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Сьогодні, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua