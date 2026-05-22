Онлайн-казино SlotCity оштрафовано на 4,3 млн грн

Лариса Голуб
У роботі казино комісія виявила порушення
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей провела позапланову перевірку казино

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей застосувала штрафні санкції до підприємства «Олл Сіті Геймс» (відомого як онлайн-казино SlotCity) на суму 4 323 500 гривень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення голови Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity Геннадія Новікова.

«Оштрафували товариство «Олл Сіті Геймс» на ₴4,3 млн за результатами позапланової перевірки До нас звернувся гравець і повідомив, що ігровий рахунок можна поповнити карткою іншого людини. Зважаючи на це, ми ініціювали позапланову перевірку організатора азартних ігор», – написавши Новіков.

Приводом для фінансових санкцій стала позапланова перевірка організатора азартних ігор. Комісія ініціювала розслідування після того, як до неї офіційно звернувся один із гравців. Він повідомив, що онлайн-система казино дозволяє поповнювати клієнтський ігровий рахунок за допомогою банківської картки, яка належить іншій особі.

«Це порушення правил. Участь в азартних іграх має бути прозрачною, а всі платіжні операції – контрольованими. Організатор зобов'язань не допускати розрахунків чужими платіжними картками», – зазначає Геннадій Новіков.

Під час перевірки фахівці Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу дослідили онлайн-систему SlotCity та зафіксували факт проведення такої забороненої транзакції – гравець дійсно безперешкодно вніс кошти з картки третьої особи.

ТОВ «Олл Сіті Геймс» (бренд Slot City) має український ІТ-інвестор та підприємець Павло Чиклікчі. Він також розвиває аграрну компанію «Авангард».

У регуляторі наголосили, що це є грубим порушенням чинного законодавства та правил відповідальної гри. Усі платіжні операції в індустрії гемблінгу мають бути прозрачними та суворо контрольованими, а організатори зобов'язані блокувати будь-які розрахунки чужими платіжними картками для запобігання відмиванню коштів та фінансовим махінаціям.

У Державному агентстві з контролю грального та лотерейного бізнесу додали, що продовжують жорсткий моніторинг ринку азартних ігор у межах затвердженого плану перевірок на 2026 рік. Загалом від початку поточного року відомство вже провело 7 планових та 4 позапланові перевірки ліцензіатів, реагуючи на скарги громадян.

«Головком» писавши, команда PlayCity домоглася блокування першого облікового запису на платформі Twitch, який займався незаконним просуванням реклами азартних ігор. Це стало можливим завдяки співпраці регулятора з міжнародними платформами та активності користувачів.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України розробило та представило масштабну державну Стратегію боротьби з ігровою залежністю. Вперше на офіційному рівні лудоманію визнано фактором, що загрожує не лише добробуту окремих громадян, а й національній безпеці країни. Українців закликають долучитися до публічного обговорення документа. Ознайомитися з документом та надіслати пропозиції можна за офіційним посиланням на сайті міністерства.

