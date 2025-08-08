Співробітник «Укрзалізниці» нелегально вивозив чоловіків за кордон

Провідник потягу планував за 7 тисяч доларів перевести військовозобов’язаного чоловіка через українсько-польський кордон у своєму купе

Схему переправлення чоловіків призовного віку через кордон міжнародним залізничним сполученням, яку організував провідник потягу, викрили оперативники Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та області. Про це пише «Главком» з посиланням на місцеву поліцію.

Співробітник «Укрзалізниці» у свою робочу зміну за винагороду у 7 тисяч доларів планував здійснити незаконне переправлення військовозобов’язаного чоловіка у кімнаті відпочинку провідників.

Щоб військовозобов’язаний непомітно та без перевірок перетнув державний кордон у міжнародному пункті пропуску «Ягодин», намагався домовитися з прикордонником. Під час перевірки документів він запропонував «клієнту» надати 5 тисяч доларів з від своєї «винагороди працівнику ДПСУ, аби той дозволив безперешкодно потрапити на територію Польщі.

Правоохоронці затримали зловмисника та його «клієнта» одразу після передачі грошей співробітнику прикордонної служби.

Обом фігурантам вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Крім того, працівнику «Укрзалізниці» також вручено підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

