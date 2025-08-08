Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Співробітник «Укрзалізниці» нелегально вивозив чоловіків за кордон

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Співробітник «Укрзалізниці» нелегально вивозив чоловіків за кордон
Правоохоронці затримали провідника потягу та ухилянта після передачі грошей співробітнику ДПСУ
фото з відкритих джерел

Провідник потягу планував за 7 тисяч доларів перевести військовозобов’язаного чоловіка через українсько-польський кордон у своєму купе

Схему переправлення чоловіків призовного віку через кордон міжнародним залізничним сполученням, яку організував провідник потягу, викрили оперативники Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та області. Про це пише «Главком» з посиланням на місцеву поліцію.

Співробітник «Укрзалізниці» у свою робочу зміну за винагороду у 7 тисяч доларів планував здійснити незаконне переправлення військовозобов’язаного чоловіка у кімнаті відпочинку провідників.

Щоб військовозобов’язаний непомітно та без перевірок перетнув державний кордон у міжнародному пункті пропуску «Ягодин», намагався домовитися з прикордонником. Під час перевірки документів він запропонував «клієнту» надати 5 тисяч доларів з від своєї «винагороди працівнику ДПСУ, аби той дозволив безперешкодно потрапити на територію Польщі.

Співробітник «Укрзалізниці» нелегально вивозив чоловіків за кордон фото 1

Правоохоронці затримали зловмисника та його «клієнта» одразу після передачі грошей співробітнику прикордонної служби.

Обом фігурантам вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Крім того, працівнику «Укрзалізниці» також вручено підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який вирішив перетнути кордон на параплані, купленому в інтернеті за €500.

До слова, на кордоні з Румунією прикордонники виявили чотирьох хлопців 2008, 2009 та 2010 років народження, які допомагали чоловікам нелегально потрапити до Румунії.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця Волинська область мобілізація ухилянти поліція Держприкордонслужба прикордонники кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок нічних обстрілів загинули дві жінки у Подільському районі
Загинула 22-річна поліціянтка. Що відомо про жертв нічного удару по Києву
10 липня, 08:51
Наразі вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику, слідство триває
На Прикарпатті чоловік, побачивши працівників ТЦК та поліцію, взявся за сокиру
13 липня, 19:13
Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі
Схема на $9 тис.: як у Києві медики-іноземці купували іспит «Крок»
16 липня, 14:32
Військовослужбовця ТЦК було доставлено до травматологічного пункту
На Волині чоловік побив військовослужбовця ТЦК лопатою
20 липня, 10:00
«Укрзалізниця» втретє з 2021 року здійснює велику закупівлю вагонів за кошти державного бюджету
«Укрзалізниця» отримає сотню нових пасажирських вагонів (фото)
22 липня, 18:35
Заступники шерифа округу Лос-Анджелес біля навчального центру академії Біскайлуз, де вранці під час навчань загинули троє поліцейських
США: в поліцейському навчальному центрі стався вибух, є загиблі
18 липня, 19:59
За даними поліції, фігурант справи вимагав від покупця $6 тис. та додатковий щомісячний платіж
У Києві затриманий бізнесмен, який «продавав» дозволи на рекламу від КМДА
21 липня, 15:04
Підозрюваний може вийти під заставу у понад мільйон гривень
На Одещині посадовець ТЦК погорів на хабарі
22 липня, 13:22
Обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі
На Буковині судитимуть двох агентів РФ, які готували теракт проти поліцейських
4 серпня, 13:27

Суспільство

Співробітник «Укрзалізниці» нелегально вивозив чоловіків за кордон
Співробітник «Укрзалізниці» нелегально вивозив чоловіків за кордон
У Львові поліцейські оштрафували жінку, яка перебігала дорогу з дитиною
У Львові поліцейські оштрафували жінку, яка перебігала дорогу з дитиною
МАГАТЕ оцінила стан електропідстанцій в Україні на наявність ризиків ядерній безпеці
МАГАТЕ оцінила стан електропідстанцій в Україні на наявність ризиків ядерній безпеці
Посадовці оборонного підприємства за хабарі фальсифікували висновки про якість озброєння
Посадовці оборонного підприємства за хабарі фальсифікували висновки про якість озброєння
Поліція пішла по полях та повідомила про нечувані результати у боротьбі з наркотиками
Поліція пішла по полях та повідомила про нечувані результати у боротьбі з наркотиками
«А моя в Азові». Новий рекрутинговий ролик зворушив українців
«А моя в Азові». Новий рекрутинговий ролик зворушив українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
40K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8768
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
4150
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua