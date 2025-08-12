Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Держава має забезпечити «Укрзалізницю» коштами з держбюджету, щоб не впала обороноздатність – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Держава має забезпечити «Укрзалізницю» коштами з держбюджету, щоб не впала обороноздатність – експерт
У 2024 році збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень перевищили 18 млрд грн
фото: glavcom.ua

Щоб не втратити обороноздатність, держава має передбачити в держбюджеті кошти для функціонування «Укрзалізниці» – експерт

Під час війни бізнес має генерувати прибуток для держави, а не покривати збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень. Функцію перекриття збитків за пасажирку має взяти на себе держава – адже від стану «УЗ», у тому числі, значною мірою залежить наша обороноздатність. Про це заявив головний консультант Національного інституту економічних досліджень Іван Ус.

«Компенсація за пасажирські перевезення має бути покладена на державу. Тому що якщо бізнес ще буде опікуватися порятунком державного монополіста, яким є «Укрзалізниця», це буде дуже сильно бити по власне бізнесу, і нам буде важко підтримувати здатність бізнесу генерувати прибутки під час війни, адже гроші будуть іти в тому числі на покриття збитків Укрзалізниці. А це абсолютно невірний крок», – зауважив експерт.

Він висловив переконання, що питання функціонування головної транспортної артерії України має вирішувати держава – адже від цього залежить, у тому числі, і обороноздатність.

«Маємо шукати ресурси в державному бюджету на те, щоб функціонувала залізниця – яка необхідна для комунікації, і в тому числі для перевезення військових і військових вантажів, що є складовою системи відбиття російської агресії. Якщо не буде функціонувати залізниця, обороноздатність держави впаде», – підкреслив Ус.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація звернулася до віцепрем’єра Олексія Кулеби з закликом включити у Держбюджет-2026 субсидію для «Укрзалізниці» на покриття збитків від пасажирських перевезень. Адже наразі ці витрати покриваються за рахунок вантажних перевезень, що суперечить європейським практикам.

Читайте також:

Теги: гроші Укрзалізниця Держбюджет залізниця перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шахраї ретельно обирають жертв, у яких справді є кошти
Шахраї крадуть криптовалюту у Росії за домогою Labubu
Вчора, 15:40
Шолом для кота, портмоне з фото Бандери: що забувають пасажири у поїздах
Шолом для кота, портмоне з фото Бандери: що забувають пасажири у поїздах
7 серпня, 07:53
Постраждалих в результаті події немає
У Жмеринці зійшов з рейок електропоїзд
1 серпня, 17:41
На більшості станцій та у поїздах не було зафіксовано порушень
Посилення перевірок пасажирів. «Укрзалізниця» повідомила перші результати
29 липня, 14:40
В Україні є 4,1 млрд штук монет номіналом 10 копійок
Нацбанк почне вилучати з обігу 10 копійок: названо дату
29 липня, 12:22
У місті Сальськ розташований логістичний хаб
Центр протидії дезінформації пояснив, чим важлива атака на Сальськ
29 липня, 09:14
35-річний мешканець Одещини намагався вивезти €100 тис. та $160 тис
«Секрет у підлокітнику». Чоловік намагався незаконно вивезти більше ніж 10 млн грн
26 липня, 07:28
Нові правила не стосуються квитків для військових
«Укрзалізниця» після скандалу суттєво змінює правила придбання квитків
25 липня, 11:14
Гендиректор Федерації роботодавців транспорту пояснив, чому держава має дотувати пасажирські перевезення залізницею
Гендиректор Федерації роботодавців транспорту пояснив, чому держава має дотувати пасажирські перевезення залізницею
23 липня, 13:57

Економіка

Митниця заявляє про новий рекорд «безвізу» за липень
Митниця заявляє про новий рекорд «безвізу» за липень
Держава має забезпечити «Укрзалізницю» коштами з держбюджету, щоб не впала обороноздатність – експерт
Держава має забезпечити «Укрзалізницю» коштами з держбюджету, щоб не впала обороноздатність – експерт
Скільки коштують долар і євро: курс валют на 12 серпня
Скільки коштують долар і євро: курс валют на 12 серпня
Маємо досягти відтермінування екомита CBAM, щоб вижив український бізнес – експертка
Маємо досягти відтермінування екомита CBAM, щоб вижив український бізнес – експертка
Міжнародна спільнота має активніше долучатися до запровадження санкцій проти Росії: підсумки дискусії на Експо 2025 у Японії
Міжнародна спільнота має активніше долучатися до запровадження санкцій проти Росії: підсумки дискусії на Експо 2025 у Японії
Курс валют на 11 серпня: скільки коштують долар і євро
Курс валют на 11 серпня: скільки коштують долар і євро

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
17K
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
8520
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
6813
Чому Україна експортує мільйони тонн зерна, а грошей у бюджеті не вистачає?
5088
«Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Сьогодні, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua