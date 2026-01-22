Головна Гроші Бізнес
Фінансова підтримка Укренерго залежить від вирішення проблеми боргів на балансуючому ринку – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
фото: Уніан

Держава має допомогти компанії «Укренерго» врегулювати проблему з багатомільярдними боргами на балансуючому ринку, щоб компанія могла отримати фінансову підтримку від міжнародних фінансових установ на стабілізацію енергосистеми. Про це йдеться в статті РБК-Україна, де описуються причини, які негативно впливають на роботу енергосистеми України.

Як зазначається, енергоринок опинився в системній кризі неплатежів, яка загрожує не лише фінансовій стабільності ключових державних компаній, а й здатності всієї енергетичної галузі функціонувати без перебоїв. У центрі цієї проблеми – ситуація з «Укренерго» та боргами на балансуючому ринку (БР).

Як пише авторка матеріалу, хронічна заборгованість на БР стримує інвестиції в маневрову генерацію: інвестори не поспішають заходити на ринок, де оплату за поставлену електроенергію доводиться чекати понад рік.

Причиною такої ситуації є великі споживачі електроенергії, відключення яких за накопичені борги заборонене державою з соціальних або безпекових причин. За цих умов частина таких споживачів не завжди здійснює своєчасні розрахунки за електроенергію, що призводить до накопичення заборгованості. Наразі такі борги перед «Укренерго» перевищують 42 млрд грн.

В статті зазначається, що системного рішення щодо врегулювання боргів перед «Укренерго» досі не напрацьовано. Відповідно, це призвело до накопичення заборгованості самої компанії перед маневровими електростанціями на рівні 24 млрд грн, і ця сума продовжує зростати щомісяця.

«Першим кроком до вирішення проблеми може стати рішення, які зупинять подальший приріст боргів. Цього можна досягти шляхом визначення поручителів для підприємств зі списку захищених або критичних. Для державних – це держава, для комунальних – місто», – підкреслює авторка статті.

Енергетики зазначають, що на ринку не може бути ситуацій, коли хтось має «привілеї» не сплачувати за електроенергію та споживати в борг без наслідків.
«Тільки після зупинки росту заборгованості можна буде залучати міжнародну фінансову підтримку для «Укренерго", щоб погашати заборгованість перед виробниками на балансуючому ринку. Також паралельно треба шукати ресурси, в тому числі власні, для погашення заборгованості споживачів перед «Укренерго», – зазначається в матеріалі.

Як повідомлялося, за 2025 рік борг на балансуючому ринку перед «Укренерго» зріс на 21% - до рекордних 42 мільярдів гривень. Також, за рік суттєво зросла заборгованість «Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку, на 36% – до рекордних 22,9 млрд грн.

Фінансова підтримка Укренерго залежить від вирішення проблеми боргів на балансуючому ринку – ЗМІ
