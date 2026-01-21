Куди дзвонити, якщо зникло світло, вода чи опалення: повний список служб Києва

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що ситуація з базовими послугами у місті досягла критичної позначки

У Києві тривають екстрені відключення електроенергії, графіки погодинних вимкнень не діють

Через постійні атаки ворога на енергосистему та складні погодні умови Київ стикається з масштабними комунальними викликами. Жителі різних районів столиці щодоби стикаються з проблемами через відсутність доступу до базових послуг. «Главком» зібрав всі необхідні контакти та посилання, які допоможуть оперативно дізнатися причини відключень та знайти допомогу.

Енергопостачання: де шукати світло

Оператор мереж ДТЕК Київські електромережі

Зараз у Києві діють екстрені відключення, тому графіки на сайтах можуть не збігатися з реальністю. Графіки погодинних вимкнень у столиці можна знайти в чат-боті ДТЕК у Viber та на сайті. Також в мобільному застосунку «Київ Цифровий» у вкладці «Міські сервіси» обрати «ДТЕК світло» та додати свою адресу.

Якщо за вашою адресою електроенергії немає понад 12 годин, ймовірно, сталася локальна аварія. Інформацію щодо зафіксованих аварій можна перевірити в чат-боті або на сайті. Якщо зафіксованих аварій немає, необхідно звернутися до ЖЕКу або ОСББ – вони перевірять внутрішні мережі й за потреби подадуть заявку.

Контакт-центр ДТЕК Київські електромережі:

+38 (044) 202 1588;

+38 (067) 210 1588;

+38 (050) 210 1588;

+38 (073) 202 1588;

дзвінки зі стаціонарних – 1588.

Facebook ДТЕК Київські електромережі – за посиланням.

Важливо: у Києві тривають екстрені відключення електроенергії, графіки погодинних вимкнень не діють.

Постачальник електроенергії та газу Yasno

Сайт – за посиланням;

Контакт-центр: (044/067/066/093) 277-18-18;

Email: [email protected];

Чатбот у Viber та Telegram.

Гаряча вода та опалення

Послугу централізованого опалення більшості мешканців Києва надають дві теплопостачальні організації – КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Євро-Реконструкція».

У разі надання неякісних послуг – звертайтеся на гарячу лінію з питань ЖКГ за номером:

«Київтеплоенерго»: 1557 (зі стаціонарного), (044) 500-15-57 (з мобільного). Електронна адреса «Київтеплоенерго»: [email protected] .

. Дніпровський та Дарницький райони до ТОВ «Євро-Реконструкція» за телефонами: 044-277-6-277 / 044-277-277-6 (багатоканальні) / 063-025-31-66 / 063-025-39-26 / 050-359-00-47 / 050-359-01-25 / 067-110-22-03 / 067-110-88-03.

Також інформацію про тарифи, графіки відключень гарячої води тощо можна знайти на Офіційному порталі Києва (сайт КМДА) – за посиланням.

Водопостачання

Постачанням холодної питної води та водовідведенням у Києві забезпечує Приватне акціонерне товариство «АК «Київводоканал».

Телефони Диспетчерської аварійної служби:

Для дзвінків з мобільного (цілодобово): (044) 200-73-01;

Для дзвінків зі стаціонарних (цілодобово): 15-81;

Електронна адреса для звернень до Товариства – [email protected] ;

Телефони Контактного центру:

(044) 202-02-02;

0-800-301-581.

Контактний центр міста Києва

Зі зверненнями, запитаннями, пропозиціями та скаргами зокрема і щодо якості або відсутності комунальних послуг) можна звернутися до Контактного центру міста Києва за номером:

1551 (зі стаціонарного та мобільного);

(044) 205 73 37 (з міжміського).

Також у Києві працюють сервісні центри ЦКС (Центр комунального сервісу), де можна вирішити питання та отримати консультацію з питань житлово-комунальних послуг. Це консультації щодо нарахувань, перерахунків та оплати за житлово-комунальні послуги, зміни власника особового рахунку та укладення договорів з виконавцями послуг, прийняття на облік та актуалізації показань лічильників, вирішення питань заборгованості, розшуку платежів тощо.

Голосіївський район – просп. Науки, 11;

Дарницький район – вул. Геннадія Афанасьєва, 22;

Деснянський район – вул. Радунська, 18, просп. Червоної Калини, 26;

Дніпровський район – вул. Миропільська, 13-А;

Оболонський район – просп. Володимира Івасюка, 57, вул. Федора Максименка, 16;

Подільський район – просп. Георгія Гонгадзе, 20-Е;

Печерський район – Кловський узвіз, 24;

Святошинський район – бульв. Академіка Вернадського, 63-А, вул. Якуба Коласа, 15-Б;

Солом’янський район – вул. Михайла Донця, 21-Б;

Шевченківський район – вул. Олександра Довженка, 10.

Графік роботи сервісних центрів:

пн-чт: 8:30 – 17:30, п’ятниця: 8:30 – 16:15;

перерва: 13:00 – 13:45.

Звернутись до фахівців комунального концерну «Центр комунального сервісу» та отримати консультацію також можна за телефонами call-центру:

(044) 247-40-40,

+380-099-247-40-40,

+380-093-247-40-40,

+380-096-247-40-40

в режимі онлайн у Facebook.

Пункти незламності у Києві

У пунктах незламності, попри відключення електроенергії, передбачається наявність тепла, освітлення, мобільного зв‘язку, інтернету, живлення для мобільних пристроїв, місця для відпочинку, забезпечення мам та дітей, води, аптечок.

Де шукати пункти незламності:

Пункти розташовуються у закладах освіти, будівлях обласних та районних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування тощо. Про найближчий пункт незламності у вашому населеному пункті можна дізнатися на офіційному сайті, через бот у Viber або Telegram. Щоб знайти найближчий Пункт Незламності через чатбот, необхідно ввести потрібну адресу або поділитися геолокацією.

Також пункти незламності можна знайти в застосунку «Дія», у розділі «Незламність». Для цього необхідно обрати свій населений пункт або поділитися геолокацією, а також відфільтрувати пункти за характеристиками (наявність інтернету, доступність для людей з інвалідністю тощо).

Якщо пункт ще не відображений у застосунку «Дія», або його не виявилося на місці, громадянам радять:

звертатися до районної адміністрації;

телефонувати на 112 (чергово-диспетчерська система екстреної допомоги населенню);

або на 1551 (контактний центр Києва).

Перелік пунктів незламності, розгорнутих на об'єктах комунальної власності у Києві, – на офіційній сторінці КМДА. Додаткові пункти незламності також розгортає ДСНС України.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень. Зокрема, у багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання.

Як повідомлялося, Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про отримання двох когенераційних установок. Міні-ТЕЦ мають надійти до української столиці наступного тижня.

Зазначимо, що у Києві станом на вечір 20 січня більше мільйона споживачів без світла. Мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю британському виданню The Times заявив, що ситуація з базовими послугами у місті досягла критичної позначки.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.