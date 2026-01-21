Головна Київ Новини
search button user button menu button

Майже 60 % столиці – без електрики – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Майже 60 % столиці – без електрики – Зеленський
Зеленський: Ремонтні бригади та ДСНС України, працівники енергетичних компаній, комунальних служб задіяні по максимуму
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Енергетична криза у столиці: Зеленський критикує темпи відновлення

Президент України Володимир Зеленський провів терміновий енергетичний селектор через критичну ситуацію в енергосистемі. Найскладніша обстановка зберігається в Києві та області, на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Дніпровщині. Станом на ранок 21 січня 2026 року більша частина столиці залишається знеструмленою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Глава держави висловив незгоду з оцінками міської влади Києва щодо термінів відновлення та зажадав залучення додаткових ресурсів.

«Ремонтні бригади та ДСНС України, працівники енергетичних компаній, комунальних служб задіяні по максимуму. Станом на сьогоднішній ранок близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60 % столиці – без електрики. За звітами міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час. Не погоджуюсь із цією оцінкою – потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів», – зазначив Зеленський.

Аби кадровий дефіцит не гальмував ремонти, було ухвалено стратегічне рішення.

«Прем’єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації, – для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100 % персоналу. Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів – міста мають ресурс для залучення людей на роботу», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, через постійні атаки ворога на енергосистему та складні погодні умови Київ стикається з масштабними комунальними викликами. Жителі різних районів столиці щодоби стикаються з проблемами через відсутність доступу до базових послуг. «Главком» зібрав всі необхідні контакти та посилання, які допоможуть оперативно дізнатися причини відключень та знайти допомогу.  

До слова, у Києві станом на вечір 20 січня більше мільйона споживачів без світла. За словами українського лідера, значна кількість будинків у столиці без тепла. Мова про більш ніж 4 тис. багатоповерхівок.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський відключення енергетика Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до рятувальників о 18:17 14 січня
Пожежа в Києві: у Голосіївському районі палала триповерхівка (фото)
15 сiчня, 09:03
На місці події працюють слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та психологи
У Києві учень із ножем напав на вчительку та однокласника
12 сiчня, 09:48
Вирва, яка утворилася на місці пошкодження теплопроводу
Падіння дівчини в яму з окропом: посадовцю «Київтеплоенерго» повідомлено про підозру
5 сiчня, 13:21
Кислицю звільнено з посади першого заступника міністра закордонних справ
Кислицю призначено першим заступником керівника Офісу президента
5 сiчня, 11:35
Володимир Зеленський зустрівся з Денисом Шмигалем
Президент запропонував Шмигалю повернутися до керівництва урядом
3 сiчня, 14:47
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який організував телеконференцію, підкреслив важливість домовленостей зі США щодо гарантій безпеки
Spiegel дізнався, що європейські лідери радили Зеленському перед переговорами у США
31 грудня, 2025, 05:43
Енергетичні об’єкти у західних областях України постраждали найбільше
Свириденко розповіла, які області зазнали найбільших наслідків від ударів РФ
23 грудня, 2025, 10:50
Ліквідація генерала Сарварова, заяви президента Зеленського. Головне за 22 грудня
Ліквідація генерала Сарварова, заяви президента Зеленського. Головне за 22 грудня
22 грудня, 2025, 21:26
Володимир Зеленський повідомив про підготовку пакета санкцій проти Росії
Зеленський анонсував нові санкції проти РФ, Китаю та прихильників агресії
22 грудня, 2025, 13:12

Новини

Майже 60 % столиці – без електрики – Зеленський
Майже 60 % столиці – без електрики – Зеленський
1,7 млн грн для «коханого» з інтернету: подробиці афери банківської працівниці в Ірпені
1,7 млн грн для «коханого» з інтернету: подробиці афери банківської працівниці в Ірпені
Садовий відправив своїх комунальників рятувати Київ
Садовий відправив своїх комунальників рятувати Київ
Нардеп повідомив про смерть двох слюсарів у Києві від перенавантаження
Нардеп повідомив про смерть двох слюсарів у Києві від перенавантаження
Виїзд до Румунії за $20 тис.: киянину загрожує дев'ять років за схему для ухилянтів
Виїзд до Румунії за $20 тис.: киянину загрожує дев'ять років за схему для ухилянтів
Куди дзвонити, якщо зникло світло, вода чи опалення: повний список служб Києва
Куди дзвонити, якщо зникло світло, вода чи опалення: повний список служб Києва

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua