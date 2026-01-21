Майже 60 % столиці – без електрики – Зеленський

Енергетична криза у столиці: Зеленський критикує темпи відновлення

Президент України Володимир Зеленський провів терміновий енергетичний селектор через критичну ситуацію в енергосистемі. Найскладніша обстановка зберігається в Києві та області, на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Дніпровщині. Станом на ранок 21 січня 2026 року більша частина столиці залишається знеструмленою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Глава держави висловив незгоду з оцінками міської влади Києва щодо термінів відновлення та зажадав залучення додаткових ресурсів.

«Ремонтні бригади та ДСНС України, працівники енергетичних компаній, комунальних служб задіяні по максимуму. Станом на сьогоднішній ранок близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60 % столиці – без електрики. За звітами міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час. Не погоджуюсь із цією оцінкою – потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів», – зазначив Зеленський.

Аби кадровий дефіцит не гальмував ремонти, було ухвалено стратегічне рішення.

«Прем’єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації, – для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100 % персоналу. Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів – міста мають ресурс для залучення людей на роботу», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, через постійні атаки ворога на енергосистему та складні погодні умови Київ стикається з масштабними комунальними викликами. Жителі різних районів столиці щодоби стикаються з проблемами через відсутність доступу до базових послуг. «Главком» зібрав всі необхідні контакти та посилання, які допоможуть оперативно дізнатися причини відключень та знайти допомогу.

До слова, у Києві станом на вечір 20 січня більше мільйона споживачів без світла. За словами українського лідера, значна кількість будинків у столиці без тепла. Мова про більш ніж 4 тис. багатоповерхівок.