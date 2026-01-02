Стало відомо, наскільки зросла потужність імпорту електроенергії з ЄС

Попереднє значення максимальної узгодженої потужності імпорту для блоку Україна-Молдова складало 2150 МВт

На початку січня 2026 року до 2450 МВт зросла максимальна пропускна спроможність міждержавних перетинів для здійснення імпорту електроенергії з Європейського Союзу до спільного блоку регулювання Україна-Молдова. Про це повідомляє «Укренерго».

Це стало результатом співпраці між операторами систем передачі, що входять до Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи (EE CCR), ENTSO-E та Регіональним координаційним центром TSCnet.

Як зазначив голова Правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко, збільшення технічної спроможності для імпорту електроенергії в Україну у період холодів та в умовах російських атак, безумовно, є позитивною зміною.

«Це дає нам додаткові можливості для балансування енергосистеми, підвищує її стійкість до різних загроз. Водночас, варто розуміти, що імпорт електроенергії – це питання як технічної спроможності, так і ринку. Тобто, визначальними є фактори як технічної спроможності міждержавних ліній, так і цін на електроенергію в Україні та сусідніх державах. Втім, у будь-якому разі, січневе зростання максимальної потужності імпорту з держав ЄС – це фактор, що позитивно впливає на нашу енергосистему. До речі, сьогодні за обсягом добового імпорту – ми вже перевершили найвищий показник минулого року», – йдеться в заяві.

Як зазначили в «Укренерго», технічна спроможність міждержавних перетинів для здійснення імпорту електроенергії до України та Молдови щомісячно визначається у рамках Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи (EE CCR).

Попереднє значення максимальної узгодженої потужності імпорту для блоку Україна-Молдова складало 2150 МВт.

Нагадаємо, імпорт електроенергії із сусідніх держав ЄС в Україну стане більш прогнозованим. Про це свідчать результати першого місячного аукціону з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів на кордонах України зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.