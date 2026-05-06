Голова Наглядової ради Сенс Банку призупинив повноваження
Сьогодні, 6 травня, Микола Гладишенко подав заяву про відсторонення від виконання повноважень голови Наглядової ради АТ «Сенс Банк». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.
Гладишенко подав заяву «за власною ініціативою на період, необхідний для зʼясування всіх обставин у межах негативної інформації про банк, поширеної у медіа».
«Вчора, 5 травня, на засіданні ТСК Верховної Ради України щодо економічної безпеки я детально та правдиво відповів на запитання членів комісії, а також заявив про відкритість до подальшої взаємодії з уповноваженими органами. Як голова Наглядової ради АТ «Сенс Банк» я насамперед відчуваю відповідальність за долю державного банку, необхідність забезпечити його стабільну діяльність, особливо в контексті підготовки до майбутньої приватизації. Саме тому, з огляду на публічний резонанс ситуації, я ухвалив рішення про самовідсторонення від виконання повноважень голови Наглядової ради АТ «Сенс Банк» на період, необхідний для з’ясування всіх обставин», – зазначає Микола Гладишенко.
Зокрема, додається, що відбулося позачергове засідання Наглядової ради, під час якого виконання повноважень голови було покладено на Пьотра Новака
Зауважимо, що Микола Гладишенко 5 травня був присутнім на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, на якому обговорювалися питання діяльності Сенс Банку та фігурантів «плівок Міндіча».
Нагадаємо, 6 травня Кабмін розглянув питання щодо пришвидшення змін в управлінні державними компаніями, банками та дав відповідні завдання. Свириденко наголосила, що окремо Мінфіну разом з Національним банком України та іншими причетними органами доручено провести аналіз ефективності роботи органів управління Сенс Банку, а також пришвидшити його приватизацію. «Банк повинен бути приватизований вже цього року. За потреби мають бути ухвалені і кадрові рішення», – додала вона.
Зокрема, Національний банк України пояснив, що рішення про націоналізацію Сенс Банку ухвалили через загрозу фінансовій стабільності та неможливість підсанкційних акціонерів підтримувати капітал установи.
