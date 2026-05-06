Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Голова Наглядової ради Сенс Банку призупинив повноваження

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Голова Наглядової ради Сенс Банку призупинив повноваження
Гладишенко подав заяву за власною ініціативою
фото з відкритих джерел

Гладишенко 5 травня був присутнім на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради

Сьогодні, 6 травня, Микола Гладишенко подав заяву про відсторонення від виконання повноважень голови Наглядової ради АТ «Сенс Банк». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

Гладишенко подав заяву «за власною ініціативою на період, необхідний для зʼясування всіх обставин у межах негативної інформації про банк, поширеної у медіа».

«Вчора, 5 травня, на засіданні ТСК Верховної Ради України щодо економічної безпеки я детально та правдиво відповів на запитання членів комісії, а також заявив про відкритість до подальшої взаємодії з уповноваженими органами. Як голова Наглядової ради АТ «Сенс Банк» я насамперед відчуваю відповідальність за долю державного банку, необхідність забезпечити його стабільну діяльність, особливо в контексті підготовки до майбутньої приватизації. Саме тому, з огляду на публічний резонанс ситуації, я ухвалив рішення про самовідсторонення від виконання повноважень голови Наглядової ради АТ «Сенс Банк» на період, необхідний для з’ясування всіх обставин», – зазначає Микола Гладишенко.

Зокрема, додається, що відбулося позачергове засідання Наглядової ради, під час якого виконання повноважень голови було покладено на Пьотра Новака

Пьотр Новак приєднався до Наглядової ради АТ «Сенс Банк» у жовтні 2025 року як незалежний член. З березня 2026 року Пьотр Новак є громадським радником президента Республіки Польща Кароля Навроцького. Він має понад 20-річний досвід у банківській сфері, управлінні інвестиціями, економічній політиці та корпоративному управлінні. Обіймав посаду міністра розвитку економіки та технологій Республіки Польща, заступника міністра фінансів (заступник Державного секретаря), а також працював у Міжнародному валютному фонді у Вашингтоні. 

Зауважимо, що Микола Гладишенко 5 травня був присутнім на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, на якому обговорювалися питання діяльності Сенс Банку та фігурантів «плівок Міндіча».

Нагадаємо, 6 травня Кабмін розглянув питання щодо пришвидшення змін в управлінні державними компаніями, банками та дав відповідні завдання. Свириденко наголосила, що окремо Мінфіну разом з Національним банком України та іншими причетними органами доручено провести аналіз ефективності роботи органів управління Сенс Банку, а також пришвидшити його приватизацію. «Банк повинен бути приватизований вже цього року. За потреби мають бути ухвалені і кадрові рішення», – додала вона.

Зокрема, Національний банк України пояснив, що рішення про націоналізацію Сенс Банку ухвалили через загрозу фінансовій стабільності та неможливість підсанкційних акціонерів підтримувати капітал установи.

Теги: банк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росії існувала чітка система тарифів на релігійні послуги для бізнесу
Очільник «Укрпошти» розповів, чим його шокували священники в РФ
8 квiтня, 12:25
Мотор-Банк не зміг вчасно стабілізувати фінансовий стан, що стало ключовим фактором для подальшого рішення про ліквідацію
НБУ ліквідовує банк, пов’язаний з Богуслаєвим
13 квiтня, 12:14
JP Morgan Chase володіє активами на суму у 4,9 трлн доларів
Уперше в історії Олімпіад партнером форуму стане глобальний банк
28 квiтня, 21:53

Бізнес

Голова Наглядової ради Сенс Банку призупинив повноваження
Голова Наглядової ради Сенс Банку призупинив повноваження
Нацбанк пояснив, чому державі довелося націоналізувати Сенс Банк
Нацбанк пояснив, чому державі довелося націоналізувати Сенс Банк
Приватизація Сенс Банку. Уряд дав доручення Мінфіну та НБУ
Приватизація Сенс Банку. Уряд дав доручення Мінфіну та НБУ
Відсутність рішення проблеми пасажирських збитків «Укрзалізниці» може призвести до дефолту компанії – ЗМІ
Відсутність рішення проблеми пасажирських збитків «Укрзалізниці» може призвести до дефолту компанії – ЗМІ
Дозвіл бізнесу будувати підстанції може пришвидшити підключення нової генерації – Прокіп
Дозвіл бізнесу будувати підстанції може пришвидшити підключення нової генерації – Прокіп
«Укрпошта» змінила підхід: вартість перевезень тепер залежить від цін на дизель
«Укрпошта» змінила підхід: вартість перевезень тепер залежить від цін на дизель

Новини

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Сьогодні, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Сьогодні, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Сьогодні, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua