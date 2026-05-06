Голова Наглядової ради Сенс Банку призупинив повноваження

Гладишенко 5 травня був присутнім на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради

Сьогодні, 6 травня, Микола Гладишенко подав заяву про відсторонення від виконання повноважень голови Наглядової ради АТ «Сенс Банк». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

Гладишенко подав заяву «за власною ініціативою на період, необхідний для зʼясування всіх обставин у межах негативної інформації про банк, поширеної у медіа».

«Вчора, 5 травня, на засіданні ТСК Верховної Ради України щодо економічної безпеки я детально та правдиво відповів на запитання членів комісії, а також заявив про відкритість до подальшої взаємодії з уповноваженими органами. Як голова Наглядової ради АТ «Сенс Банк» я насамперед відчуваю відповідальність за долю державного банку, необхідність забезпечити його стабільну діяльність, особливо в контексті підготовки до майбутньої приватизації. Саме тому, з огляду на публічний резонанс ситуації, я ухвалив рішення про самовідсторонення від виконання повноважень голови Наглядової ради АТ «Сенс Банк» на період, необхідний для з’ясування всіх обставин», – зазначає Микола Гладишенко.

Зокрема, додається, що відбулося позачергове засідання Наглядової ради, під час якого виконання повноважень голови було покладено на Пьотра Новака

Пьотр Новак приєднався до Наглядової ради АТ «Сенс Банк» у жовтні 2025 року як незалежний член. З березня 2026 року Пьотр Новак є громадським радником президента Республіки Польща Кароля Навроцького. Він має понад 20-річний досвід у банківській сфері, управлінні інвестиціями, економічній політиці та корпоративному управлінні. Обіймав посаду міністра розвитку економіки та технологій Республіки Польща, заступника міністра фінансів (заступник Державного секретаря), а також працював у Міжнародному валютному фонді у Вашингтоні.

Зауважимо, що Микола Гладишенко 5 травня був присутнім на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, на якому обговорювалися питання діяльності Сенс Банку та фігурантів «плівок Міндіча».

Нагадаємо, 6 травня Кабмін розглянув питання щодо пришвидшення змін в управлінні державними компаніями, банками та дав відповідні завдання. Свириденко наголосила, що окремо Мінфіну разом з Національним банком України та іншими причетними органами доручено провести аналіз ефективності роботи органів управління Сенс Банку, а також пришвидшити його приватизацію. «Банк повинен бути приватизований вже цього року. За потреби мають бути ухвалені і кадрові рішення», – додала вона.

Зокрема, Національний банк України пояснив, що рішення про націоналізацію Сенс Банку ухвалили через загрозу фінансовій стабільності та неможливість підсанкційних акціонерів підтримувати капітал установи.