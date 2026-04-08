Очільник «Укрпошти» розповів, чим його шокували священники в РФ

Ігор Смілянський розповів про «прайс-лист на освячення та мільйонні побори» у РФ

Очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський поділився деталями досвіду керування трьома банками в «найправославніших» регіонах Росії – Ярославлі, Волгограді та Нижньому Новгороді. За його словами, бізнес у цих регіонах був нерозривно пов’язаний із церковними поборами, що мали чіткі комерційні нормативи. Смілянський згадав, як місцеві єпархії намагалися використовувати кризу 2008–2009 років для власного збагачення під прикриттям благодійності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю очільника «Укрпошти».

Найбільш промовистим епізодом стала розмова з місцевим священником у розпал фінансової кризи. Представник церкви зажадав від банку $5 млн «на благі діла». На той момент ця сума становила половину всього фонду оплати праці банку.

Коли Смілянський запропонував оплатити рахунки напряму на будівництво храму, батюшка наполягав на переказі коштів через «фонд губернатора та єпархії». Смілянський підрахував: за такої схеми до самої церкви дійшов би лише $1 млн.

Зрештою, за погодженням із власником банку олігархом Ананьєвим, священнику виписали чек на $300 тис., представивши це як максимальну допомогу у важкі часи.

Ігор Смілянський розповів, що в Росії існувала чітка система тарифів на релігійні послуги для бізнесу: «Це був бізнес, були нормативи по збору грошей. Вони освячували автівки залежно від класу машини, офіси так само. Офіс «класу А» – одна ціна, офіс «класу Б» – інша», – зазначив Смілянський.

Як тільки банкір почав вимагати офіційні рахунки на оплату замість готівки чи сумнівних фондів, 75% запитів від церковників миттєво зникли.

На запитання про можливі санкції проти нього в Росії Смілянський відповів, що йому «без різниці», оскільки повертатися туди він не збирається. Проте загроза з боку РФ була цілком реальною на початку повномасштабного вторгнення. Очільник «Укрпошти» підтвердив, що через стратегічне значення компанії він був у списку пріоритетних цілей ворога, тому певний час йому довелося переховуватися та не з’являтися вдома задля безпеки.

