Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Нацбанк пояснив, чому державі довелося націоналізувати Сенс Банк

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Нацбанк пояснив, чому державі довелося націоналізувати Сенс Банк
Нацбанк відреагував на звинувачення щодо Сенс Банку
фото: Сенс Банк

У НБУ заявили про загрозу для вкладників та різке падіння капіталу банку

Національний банк України пояснив, що рішення про націоналізацію Сенс Банку ухвалили через загрозу фінансовій стабільності та неможливість підсанкційних акціонерів підтримувати капітал установи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію НБУ.

Скорочення капіталу та позиція НБУ

Нацбанк наголосив, що санкції проти акціонерів банку фактично позбавили їх можливості підтримувати необхідний рівень капіталу. Регулятор зазначив, що в період із березня 2022 року до липня 2023 року капітал банку скоротився на 50%. Для порівняння, в інших системно важливих банках за цей період він зріс на 29%.

У НБУ також підкреслили, що обставини, які обговорювалися на засіданні ТСК, не стосуються самого рішення про націоналізацію та не ставлять його під сумнів.

Контроль після націоналізації

Після переходу банку у державну власність Нацбанк посилив контроль за діяльністю установи. Зокрема, проводилися інспекційні перевірки та дистанційний аналіз кредитування, комплаєнсу й фінансового моніторингу.

За результатами перевірок НБУ застосовував заходи впливу та передавав інформацію правоохоронним органам. Упродовж 2023-2026 років регулятор направив 13 звернень до правоохоронних структур і ще чотири – до Держфінмоніторингу.

Також у Нацбанку заявили про виявлення ознак прихованої структури управління банком у період до націоналізації. Це стало підставою для подальших розслідувань і forensic-досліджень.

Окремо НБУ пояснив, що не бере участі у призначенні членів наглядових рад банків, а лише перевіряє їхню відповідність установленим вимогам уже після призначення.

Перевірки, штрафи та фінмоніторинг

У регуляторі відкинули звинувачення у бездіяльності та заявили, що наглядова функція здійснюється системно. За даними НБУ, у 2022–2026 роках було проведено сотні перевірок банківських і небанківських установ, а загальна сума штрафів перевищила 1,6 млрд грн.

Щодо Сенс Банку окремо проводилися перевірки, накладалися штрафи та надавалися обов’язкові рекомендації щодо посилення систем фінансового моніторингу.

Також у Нацбанку наголосили, що не впливають на тарифну політику банків, оскільки це належить до компетенції їхнього менеджменту. Регулятор додав, що прибуток «Сенс Банку» за 2023-2024 роки залишався нерозподіленим і спрямовувався на капіталізацію установи. У 2025 році більшу частину прибутку використали для покриття збитків минулих років.

Заяви Железняка про вплив на банк

На тлі цієї дискусії народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк заявив, що, на його думку, Сенс Банк може перебувати під впливом осіб, пов’язаних із підприємцем Тимуром Міндічем та колишнім главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

За словами депутата, оприлюднені журналістські матеріали та аналіз даних можуть свідчити про боротьбу різних груп впливу всередині банку.

Нагадаємо, що 6 травня, Кабмін розглянув питання щодо пришвидшення змін в управлінні державними компаніями, банками та дав відповідні завдання.

Читайте також:

Теги: НБУ банк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору
Курс валют 10 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
10 квiтня, 09:17
Мотор-Банк не зміг вчасно стабілізувати фінансовий стан, що стало ключовим фактором для подальшого рішення про ліквідацію
НБУ ліквідовує банк, пов’язаний з Богуслаєвим
13 квiтня, 12:14
Національний банк оновив офіційний курс валют на 16 квітня 2026 року
Курс валют 16 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
16 квiтня, 09:03
Національний банк оновив офіційний курс валют на 17 квітня 2026 року
Курс валют 17 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
17 квiтня, 07:35
Національний банк оновив офіційний курс валют на 20 квітня 2026 року
Курс валют 20 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
20 квiтня, 09:37
Національний банк оновив офіційний курс валют на 23 квітня 2026 року
Курс валют 23 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
23 квiтня, 09:13
Національний банк оновив офіційний курс валют на 24 квітня 2026 року
Курс валют 24 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
24 квiтня, 09:20
Національний банк оновив офіційний курс валют на 1 травня 2026 року
Курс валют 1 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
1 травня, 08:15
Національний банк оновив офіційний курс валют на 6 травня 2026 року
Курс валют 6 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 07:31

Бізнес

Голова Наглядової ради Сенс Банку призупинив повноваження
Голова Наглядової ради Сенс Банку призупинив повноваження
Нацбанк пояснив, чому державі довелося націоналізувати Сенс Банк
Нацбанк пояснив, чому державі довелося націоналізувати Сенс Банк
Приватизація Сенс Банку. Уряд дав доручення Мінфіну та НБУ
Приватизація Сенс Банку. Уряд дав доручення Мінфіну та НБУ
Відсутність рішення проблеми пасажирських збитків «Укрзалізниці» може призвести до дефолту компанії – ЗМІ
Відсутність рішення проблеми пасажирських збитків «Укрзалізниці» може призвести до дефолту компанії – ЗМІ
Дозвіл бізнесу будувати підстанції може пришвидшити підключення нової генерації – Прокіп
Дозвіл бізнесу будувати підстанції може пришвидшити підключення нової генерації – Прокіп
«Укрпошта» змінила підхід: вартість перевезень тепер залежить від цін на дизель
«Укрпошта» змінила підхід: вартість перевезень тепер залежить від цін на дизель

Новини

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Сьогодні, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Сьогодні, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Сьогодні, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua