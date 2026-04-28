Уперше в історії Олімпіад партнером форуму стане глобальний банк

Міжнародний олімпійський комітет долучив до процесу Ігор одну з найпотужніших фінансово-кредититну інституцію

Міжнародний олімпійський комітет та фінансовий гігант JPMorgan Chase оголосили про підписання історичної угоди, завдяки якій компанія стала першим в історії глобальним банківським партнером Олімпійських та Паралімпійських ігор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

Деталі партнерства

Співпраця охоплює літні Ігри у Лос-Анджелесі 2028 року та зимову Олімпіаду у Французьких Альпах 2030 року. У межах США JPMorgan Chase отримав статус офіційного банку американської олімпійської збірної та став партнером-засновником Лос-Анджелеса-2028.

Голова та виконавчий директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон підкреслив, що олімпійці та паралімпійці – це не просто атлети, а клієнти та навіть співробітники компанії: «Ми обслуговуємо громади, де вони живуть, фінансуємо об'єкти, де вони тренуються, допомагаємо їм відкривати бізнес і планувати майбутнє. Їхній шлях відображає прагнення мільйонів людей, яких ми обслуговуємо щодня».

Одним із ключових аспектів співпраці стане підтримка добробуту атлетів. Спільно з Міжнародним олімпійським комітетом банк проводитиме воркшопи з фінансового здоров’я на платформі Athlete365, допомагаючи спортсменам ефективно керувати капіталом та готуватися до життя після завершення кар'єри.

Масштаби установи

Присутність JPMorgan Chase вражає як на локальному, так і на глобальному рівнях. До прикладу, у Лос-Анджелесі банк обслуговує 589 000 клієнтів малого бізнесу та налічує понад 6 000 співробітників, тоді як у Франції компанія працює ще з 1868 року, маючи штат у понад 1 000 осіб та інвестувавши 100 млн доларів у розвиток підприємництва з 2018 року. На глобальному ж рівні фінансова потужність корпорації підтверджується активами, які на кінець березня 2026 року досягли позначки у 4,9 трлн доларів.

Прибутки від цього партнерства будуть перерозподілені для підтримки національних олімпійських комітетів та розвитку спорту по всьому світу.

