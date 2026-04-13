НБУ ліквідовує банк, пов’язаний з Богуслаєвим

Ростислав Вонс
Мотор-Банк не зміг вчасно стабілізувати фінансовий стан, що стало ключовим фактором для подальшого рішення про ліквідацію
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Раніше регулятор відніс Мотор-Банк до категорії неплатоспроможних

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати Мотор-Банк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

Рішення було ухвалено відповідно до законів «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Рішення набирає чинності з дня доведення його до відома Мотор-Банку та може бути оскаржене протягом трьох місяців із дня його оприлюднення до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Нагадаємо, у лютому правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення Мотор-Банку до категорії неплатоспроможних. «Банк не належить до категорії системно важливих, а його частка в банківському секторі становила 0,01% від активів платоспроможних банків станом на 01 лютого 2026 року, тож його віднесення до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України», – йшлося в заяві регулятора.

Рішення ухвалене у зв'язку з невиконанням банку письмової вимоги про подання до Нацбанку доопрацьованого з урахуванням наданих зауважень плану фінансового оздоровлення після віднесення банку до категорії проблемних.

Регулятор зазначив, що Мотор-Банк визнано проблемним через здійснення ним протягом тривалого часу ризикової діяльності, що призвело до порушення нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу. Нацбанк підкреслює, що з дня віднесення Мотор-Банку до категорії проблемних він продовжував здійснювати збиткову ризикову діяльність та порушувати вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу.

