Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

ЄБА закликає до валютної лібералізації для підтримки експорту та залучення інвестицій

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Валютні обмеження НБУ стримують український експорт – Європейська Бізнес Асоціація

Українському бізнесу необхідне поступове пом’якшення валютних обмежень, встановлених Національним банком, зокрема для підтримки експорту та підвищення інвестиційної привабливості країни. Про це заявила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

За її словами, чинні валютні обмеження залишаються одним із ключових бар’єрів для розвитку зовнішньої торгівлі, особливо на ринках далекого зарубіжжя.

«Надзвичайно чутливим обмежуючим фактором для українського експорту залишаються валютні обмеження НБУ. І тут без активної роботи фінансового регулятора, зокрема в напрямку збільшення періоду повернення валютної виручки в Україну, експорт товарів в країни дальнього зарубіжжя вкрай проблематичний», – зазначила Дерев’янко.

Вона підкреслила, що навіть попри війну міжнародний бізнес продовжує працювати в Україні, однак нові інвестори діють обережно. Серед ключових вимог — гарантії безпеки, зрозумілі правила гри та можливість вільного виведення дивідендів.

Водночас ситуацію ускладнюють і зовнішні фактори, зокрема небажання європейських партнерів швидко знімати торгові та логістичні обмеження, а також внутрішні виклики — дорогі інструменти страхування воєнних ризиків і нестача експортної інфраструктури.

За словами Дерев’янко, вихід українських компаній на зовнішні ринки потребує значних ресурсів і системної підготовки.

«Треба знати, куди йти, з ким працювати, мати фінансовий капітал для того, щоб зробити це можливим, і треба бути конкурентноздатним», – наголосила вона.

Нагадаємо, меморандум України з МВФ передбачає поступове пом’якшення валютних обмежень у міру стабілізації макрофінансової ситуації.

Теги: експорт бізнес валюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Бізнес

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua