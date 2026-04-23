ЄБА закликає до валютної лібералізації для підтримки експорту та залучення інвестицій

Валютні обмеження НБУ стримують український експорт – Європейська Бізнес Асоціація

Українському бізнесу необхідне поступове пом’якшення валютних обмежень, встановлених Національним банком, зокрема для підтримки експорту та підвищення інвестиційної привабливості країни. Про це заявила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

За її словами, чинні валютні обмеження залишаються одним із ключових бар’єрів для розвитку зовнішньої торгівлі, особливо на ринках далекого зарубіжжя.

«Надзвичайно чутливим обмежуючим фактором для українського експорту залишаються валютні обмеження НБУ. І тут без активної роботи фінансового регулятора, зокрема в напрямку збільшення періоду повернення валютної виручки в Україну, експорт товарів в країни дальнього зарубіжжя вкрай проблематичний», – зазначила Дерев’янко.

Вона підкреслила, що навіть попри війну міжнародний бізнес продовжує працювати в Україні, однак нові інвестори діють обережно. Серед ключових вимог — гарантії безпеки, зрозумілі правила гри та можливість вільного виведення дивідендів.

Водночас ситуацію ускладнюють і зовнішні фактори, зокрема небажання європейських партнерів швидко знімати торгові та логістичні обмеження, а також внутрішні виклики — дорогі інструменти страхування воєнних ризиків і нестача експортної інфраструктури.

За словами Дерев’янко, вихід українських компаній на зовнішні ринки потребує значних ресурсів і системної підготовки.

«Треба знати, куди йти, з ким працювати, мати фінансовий капітал для того, щоб зробити це можливим, і треба бути конкурентноздатним», – наголосила вона.

Нагадаємо, меморандум України з МВФ передбачає поступове пом’якшення валютних обмежень у міру стабілізації макрофінансової ситуації.