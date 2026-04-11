Курс валют 11 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Максим Бурич
glavcom.ua
glavcom.ua
Курс валют на 11 квітня 2026 року
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,46 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 11 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий виросли. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,46 грн, євро – 50,79 грн, польського злотого – 11,93 грн. Так, долар зміцнів на 9 коп., євро піднявся на 4 коп., злотий зріс на 1 коп.

Курс валют станом на 11 квітня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,4653 50,7979 58,3587 11,9371 54,9776
Ощадбанк
 43,30 / 43,70 50,60 / 51,30 56,95 / 58,95 11,35 / 12,15 53,95 / 55,95
Приватбанк
 43,05 / 43,65 50,30 / 51,30 58,00 / 58,81 11,85 / 12.05 58,90 / 59,00
ПУМБ
 43,20 / 43,80 50,50 / 51,20 57,40 / 58,80 11,74 / 12,04 -
monobank
 43,25 / 43,65 50,62 / 51,26 - - -
Райффайзен
 43,30 / 43,65 50,30 / 51,15 56,20 / 59,50 11,30 / 12,30 52,30 / 56,10
OTP Bank
 43,30 / 43,90 50,35 / 51,30 - - 54,50 / 55,50
Укрсиббанк
 43,35 / 43,79 50,58 / 51,28 57,60 / 59,40 - 54,40 / 55,95
* курс валют станом на 09:00 11 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

