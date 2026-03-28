Атака на Одесу, уражено НПЗ у Росії, заяви Трампа: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 28 березня 2026 року

Окупанти атакували Одесу, дрони уразили один з найбільших НПЗ у Росії, у Каліфорнії літак з пасажирами ледь не врізався у військовий гелікоптер, Трамп виступив на бізнес-конференції та зробив декілька заяв.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 28 березня:

Окупанти атакували Одесу

Внаслідок російської атаки по Одесі постраждали щонайменше 10 людей, серед них є дитина. Двоє перебувають у важкому стані. У Приморському районі зафіксовано влучання в дах пологового будинку. Пацієнток і персонал встигли евакуювати в укриття, згодом їх повністю вивели з будівлі.

Крім того, у приватному секторі виникли пожежі в житлових будинках. У місті також зафіксовано пошкодження трьох освітніх закладів.

Водночас у Хаджибейському районі сталося влучання в багатоповерхівку, однак там обійшлося без постраждалих.

Дрони уразили один з найбільших НПЗ у Росії

У ніч на 28 березня Ярославський нафтопереробний завод у Росії зазнав атаки безпілотників, після чого на території підприємства виникли пожежі.

За попередніми даними, йдеться про завод «Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) – один із найбільших нафтопереробних об’єктів у Росії. Підприємство входить до топ-5 НПЗ країни за потужністю та здатне переробляти понад 15 млн тонн нафти на рік.

Трамп виступив на бізнес-конференції та зробив декілька заяв

Президент США Дональд Трамп закликав Іран відкрити Ормузьку протоку, водночас назвавши її «протокою Трампа». Також Трамп заявив, що Вашингтон може переглянути свою роль у НАТО, поставивши під сумнів доцільність підтримки союзників.

Трамп висловив невдоволення діями європейських країн альянсу, зокрема їхньою відмовою надати підтримку США на тлі війни з Іраном.

У США шкільний автобус потрапив в аварію: є загиблі

У штаті Теннессі (США) внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю шкільного автобуса загинули двоє учнів. Щонайменше семеро постраждалих були доставлені до лікарень, ще 19 осіб доставили до медзакладу, де їх оглянули та згодом виписали. За даними дорожньої поліції штату, у ДТП брали участь одразу кілька транспортних засобів – шкільний автобус, легковий автомобіль Chevrolet Trailblazer та самоскид Департаменту транспорту Теннессі.

