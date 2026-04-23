Курс валют 23 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 23 квітня 2026 року. Долар, євро і злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,88, євро – 51,49 грн, польського злотого – 12,12 грн. Долар впав на 23 коп., євро опустилося на 42 коп., а злотий знизився на 14 коп.

Курс валют станом на 23 квітня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,8873 51,4974 59,2522 12,1252 56,1290
Ощадбанк
 43,55 / 44,20 51,25 / 52,05 57,95 / 59,95 11,45 / 12,30 54,90 / 56,90
Приватбанк
 43,55 / 44,15 50,90 / 51,90 58,75 / 59,56 11,70 / 12,15 56,05 / 59,00
ПУМБ
 43,60 / 44,20 51,30 / 52,00 58,40 / 59,80 11,94 / 12,24 -
monobank
 43,74 / 44,23 51,30 / 52,00 - - -
Райффайзен
 43,70 / 44,12 51,10 / 51,95 57,00 / 60,30 11,40 / 12,50 53,40 / 57,20
OTP Bank
 43,70 / 44,10 51,30 / 52,00 - - 55,90 / 56,90
Укрсиббанк
 43,70 / 44,25 51,30 / 52,20 57,90 / 60,35 - 55,10 / 57,10
* курс валют станом на 09:00 23 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

