Курс валют 23 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,88 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 23 квітня 2026 року. Долар, євро і злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,88, євро – 51,49 грн, польського злотого – 12,12 грн. Долар впав на 23 коп., євро опустилося на 42 коп., а злотий знизився на 14 коп.
Курс валют станом на 23 квітня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,8873
|51,4974
|59,2522
|12,1252
|56,1290
|
Ощадбанк
|43,55 / 44,20
|51,25 / 52,05
|57,95 / 59,95
|11,45 / 12,30
|54,90 / 56,90
|
Приватбанк
|43,55 / 44,15
|50,90 / 51,90
|58,75 / 59,56
|11,70 / 12,15
|56,05 / 59,00
|
ПУМБ
|43,60 / 44,20
|51,30 / 52,00
|58,40 / 59,80
|11,94 / 12,24
|-
|
monobank
|43,74 / 44,23
|51,30 / 52,00
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,70 / 44,12
|51,10 / 51,95
|57,00 / 60,30
|11,40 / 12,50
|53,40 / 57,20
|
OTP Bank
|43,70 / 44,10
|51,30 / 52,00
|-
|-
|55,90 / 56,90
|
Укрсиббанк
|43,70 / 44,25
|51,30 / 52,20
|57,90 / 60,35
|-
|55,10 / 57,10
Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
