Кожна восьма польська компанія в Україні отримує понад 100 млн грн доходу: статистика

Ростислав Вонс
Торік дохід «ЛПП Україна», яка управляє брендами Reserved, Cropp та Sinsay, сягнув майже 17 млрд грн
фото: Shutterstock

Майже третина бізнесів із польськими власниками та доходом у понад 100 млн грн зареєстрована у Києві

1 197 компаній із польськими бенефіціарами, які подали фінансову звітність за 2025 рік, зареєстровано в Україні. Водночас кожна восьма польська компанія отримала дохід понад 100 млн грн – 146 компаній. Їх дохід склав 123,01 млрд грн торік, що на 20% більше, ніж у 2024 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Серед найбільших польських компаній в Україні домінує ритейл. Лідером стала компанія «ЛПП Україна», яка управляє відомими брендами одягу Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay. Її дохід сягнув майже 17 млрд грн. Наслідує Радехівський цукор із понад 10 млрд грн.

Компанії з польськими власниками, що мають дохід понад 100 млн грн
інфографіка: «Опендатабот»

До топу лідерів також увійшли виробник меблів «Модерн-Експо» та дистриб’ютор автозапчастин Inter Cars Ukraine.

Водночас деяким компаніям вдалось рекордно збільшити свій дохід. Так, компанія «Елгард», яка працює у сфері виробництва електроенергії, наростила свій дохід у 38 разів – з 2,7 млн грн у 2024 році до 104,3 млн грн у 2025-му. Значні темпи також показали компанія «СМП», яка займається торгівлею м’ясними продуктами – у 8 разів до 103,7 млн грн доходу та «Кліко Україна», що працює у сфері торгівлі комп’ютерами – у 6,5 раза до 222,2 млн грн.

Топ сфер компаній з польськими власниками, що мають дохід понад 100 млн грн
інфографіка: «Опендатабот»

Майже третина бізнесів із польськими власниками та доходом 100+ млн грн зареєстрована у Києві – 46 компаній, ще 16 – на Київщині. Наслідує Львівщина – 37 компаній, далі Волинь (11) та Дніпропетровщина (шість).

Понад третина польських компаній із доходом понад 100 млн грн працює у сфері гуртової торгівлі – 54 бізнеси. Наслідує сфера сільського господарства (вісім), харчування (сім), ІТ та виробництва металевих виробів – по пʼять компаній у кожній сфері.

До слова, все більше українців у Польщі розглядають варіант відкриття власної справи. Проте перед стартом варто проаналізувати ринок і зважити ризики. Є напрямки, де конкуренція настільки висока, що вийти на прибуток без унікальної концепції буде складно.

Як повідомлялося, українці продовжують активно розвивати підприємництво в Польщі. За останні три роки вони зареєстрували 77,7 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП), що становить 9% від усіх нових бізнесів у країні. Також було створено 11,3 тис. компаній із українським капіталом.

