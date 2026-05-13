Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Депутати Європарламенту закликали Єврокомісію розглянути спеціальний режим CBAM для України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Депутати Європарламенту закликали Єврокомісію розглянути спеціальний режим CBAM для України
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

«Якщо війна це не форс-мажор, то що це?»: члени Європарламенту закликаютьи переглянути норми екомита CBAM для України

Депутати Європейського парламенту закликали Європейську комісію переглянути підхід до застосування механізму вуглецевого мита CBAM щодо України, наголосивши, що умови повномасштабної війни потребують окремого режиму або спеціальних винятків. Ці питання обговорювалися під час засідання Комітету Європарламенту з питань навколишнього середовища, клімату та безпеки харчових продуктів (ENVI), де розглядалися зміни до Регламенту CBAM та створення Тимчасового фонду декарбонізації.

Доповідач щодо CBAM, депутат Європарламенту Мохаммед Шагім заявив, що нинішній механізм форс-мажору фактично не враховує реалії війни в Україні. «Я не можу уявити, яка ситуація підпадає під форс-мажор, якщо воєнні обставини України не підпадають», – наголосив він.

За словами Шагіма, Україна «очевидно не має можливостей» для проведення декарбонізації у необхідному темпі, та не може забезпечити незалежну верифікацію даних про викиди в умовах війни. Він запропонував окремо обговорити це питання,  щоб знайти для України спеціальне рішення

Представник Європейської народної партії Петер Лізе також публічно підтримав необхідність окремого підходу. «Я не хочу відкривати скриньку Пандори, але Україна це справді особливий випадок», – підкреслив він і звернувся до Єврокомісії із запитанням, чому Брюссель наразі не розглядає можливість винятків для України.

Доповідач щодо Тимчасового фонду декарбонізації Паскаль Канфен також підтримав позицію колег і заявив, що розчарований відсутністю чіткої відповіді Єврокомісії щодо України.

Представниця Європейської комісії Марія Елена Скоппіо фактично уникла відповіді на заяви євродепутатів: вона заявила, що Україна «не є частиною нинішньої доповіді», тому Комісія не коментуватиме можливість спеціального режиму або застосування форс-мажору

Під час дискусії депутати також активно обговорювали ширші наслідки CBAM для європейської промисловості та конкуренції на світових ринках – зокрема, Паскаль Канфен прямо пов’язав механізм CBAM із ризиками посилення позицій Росії на експортних ринках. За його словами, європейські виробники стикаються з додатковими вуглецевими витратами, тоді як російські конкуренти таких витрат не мають. «ЄС не повинен робити такий подарунок Росії», – заявив Канфен.

Як відомо, Єврокомісія не передбачила винятку для України у механізмі екомита СВАМ попри те, що ми маємо на нього право за статтею «форс-мажор». У ЄК заявили, що вплив СВАМ на українську економіку буде «мінімальним». Але ці оцінки є відірваними від реальності: насправді, через екомито CBAM Україна втратить 5% ВВП вже у 2026 році. Загалом прогноз на цей рік – мінус 4,8% економіки, падіння експорту до ЄС на 7,8% і просідання переробної промисловості на 13,1%. Тиск відчувається вже зараз: експорт довгого прокату до ЄС впав на 60%, труб – на 44%. Завод АрселорМіттал Кривий Ріг вже закрив два свої підприємства: без роботи лишилися більше трьох тисяч людей.

Теги: експорт завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада Кузбасу тишком забила близько чотирьох тисяч дійних корів, офіційно пославшись на нодулярний дерматит
Розвідка: Росія приховує нову епідемію ящуру
Вчора, 15:41
Додаткові доходи дозволили б компаніям розвивати власні потужності, вважає Оринчак
Навіть невеликі обсяги експорту газу можуть підтримати видобуток – експертка
10 травня, 13:05
Дрони Сил безпілотних систем атакують експорт російської нафти
Кремль побачив в ударах ЗСУ по нафтовій інфраструктурі вигоду для Росії
3 травня, 16:51
Запаси швидко зростають, а експорт майже зупинився
Аналітики дали прогноз, чи скоротить Іран видобуток нафти через блокаду
1 травня, 00:57
Роздрібна ціна вершкового масла в березні трималася на рівні 109,85 грн за 200 г
Масло подешевшало у виробників, але не на полицях магазинів
28 квiтня, 15:55
У Росії уражено Ярославський НПЗ
У Росії уражено Ярославський НПЗ
26 квiтня, 02:04
Атака на Запоріжжя, перемир'я США та Ірану, вибухи в Росії: головне за ніч
Атака на Запоріжжя, перемир'я США та Ірану, вибухи в Росії: головне за ніч
22 квiтня, 05:55
Удар по Чернігову, вибухи у Росії: головне за ніч 19 квітня
Удар по Чернігову, вибухи у Росії: головне за ніч 19 квітня
19 квiтня, 06:28
CBAM б’є по українських виробниках: бізнес закликає уряд працювати над відтермінуванням
CBAM б’є по українських виробниках: бізнес закликає уряд працювати над відтермінуванням
15 квiтня, 14:13

Бізнес

Депутати Європарламенту закликали Єврокомісію розглянути спеціальний режим CBAM для України
Депутати Європарламенту закликали Єврокомісію розглянути спеціальний режим CBAM для України
Вантажні перевезення «Укрзалізниці» можуть стати збитковими. Представники компанії пояснили причини
Вантажні перевезення «Укрзалізниці» можуть стати збитковими. Представники компанії пояснили причини
Борг «Укренерго» на балансуючому ринку зріс до рекордних 30,9 млрд грн
Борг «Укренерго» на балансуючому ринку зріс до рекордних 30,9 млрд грн
Які компанії заробляють найбільше в оптовій торгівлі: рейтинг
Які компанії заробляють найбільше в оптовій торгівлі: рейтинг
Ціни на будівництво в Україні різко зросли: що відбувається
Ціни на будівництво в Україні різко зросли: що відбувається
«Центренерго» отримало нового очільника
«Центренерго» отримало нового очільника

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua