Поблизу ключового експортного хабу Ірану з'явилась велика нафтова пляма (фото)

Біля острова Харг, що вважається головним експортним терміналом сирої нафти Ірану з'явилась велика нафтова пляма, яка поширюється в Перській затоці. Це викликало занепокоєння щодо стану іранської нафтової інфраструктури, що перебуває під напругою через запроваджену США військово-морську блокаду. Про це пише The New York Times, передає «Главком».

Згідно з оцінкою Orbital EOS, глобальної служби моніторингу розливів нафти, очевидний розлив, розташований біля західного узбережжя острова, поширився на площу понад 20 квадратних миль. За даними Orbital EOS, можливо, стався витік понад 3 тис. барелів нафти.

Точна причина розливу залишається неясною. Іранська нафтогазова інфраструктура перебуває під тиском через блокаду США Ормузької протоки, вузького водного шляху до Перської затоки, через який зазвичай проходить від 20 до 25 відсотків світового морського транспортування нафти.

Іранський уряд також обмежив рух суден через протоку, оскільки переговори щодо відновлення проходу зайшли в глухий кут. А судна та споруди зазнали пошкоджень внаслідок атак Америки та Ізраїлю, що робить їх вразливими до розливів.

Через це танкери застрягли, що обмежило експорт і змусило Іран швидко залишитися без місць для зберігання нафти, що викликало занепокоєння щодо можливих витоків або інших нещасних випадків на хабі острова Харг.

Великі обсяги сирої нафти зберігалися в танкерах, що збільшувало ризик розливів.

Розрив підводного трубопроводу, що з'єднує хаб з нафтовим родовищем Абузар, великим морським родовищем на захід від острова Харг, був ще одним можливим джерелом, сказав експерт, який стежить за енергетичним сектором Ірану в Iran Open Data Далга Хатіноглу.

Інші припускали, що нафта могла бути навмисно скинута в море через брак місця для зберігання, хоча доказів цього немає. Загалом, «морська блокада, ймовірно, довела нафтову систему Ірану до небезпечного стану», – сказав професор школи цивільного та екологічного будівництва Гамбурзького технологічного університету Німа Шокрі.

Експерт з енергетики та навколишнього середовища в Університеті Саутгемптона Кейван Хоссейні сказав, що розлив відображає те, як санкції, конфлікти та хронічне недостатнє інвестування значно ускладнили для Ірану модернізацію, обслуговування та заміну критично важливої ​​нафтової інфраструктури.

Розлив поблизу острова Харг може вплинути на рибальство, прибережні громади, опріснювальні установки, морські середовища існування та чутливі екосистеми Перської затоки, сказав доктор Хоссейні.