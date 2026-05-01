Аналітики дали прогноз, чи скоротить Іран видобуток нафти через блокаду

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Запаси швидко зростають, а експорт майже зупинився
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Іран може зменшити видобуток через переповнені сховища

Іран може бути змушений скоротити видобуток нафти вже найближчими тижнями через морську блокаду з боку США. Такий прогноз озвучують аналітики нафтового ринку. Про це пише Sky News, передає «Главком».

Повідомляється, що основна проблема – різке падіння експорту. Зокрема, за інформацією аналітичної компанії Vortexa, кількість танкерів, що залишили Оманську затоку у період з 13 по 25 квітня, впала більш ніж на 80% порівняно з березнем.

Попри це, Іран продовжує завантажувати нафту на своєму головному експортному терміналі на острові Харг. Водночас через блокаду танкери фактично не можуть вийти у відкрите море.

Супутникові знімки, за даними TankerTrackers, фіксують щонайменше 10 танкерів, пришвартованих біля порту Чах-Бахар в Оманській затоці.

Також зазначено, що головний ризик – переповнення сховищ.

За оцінками аналітиків Kpler, Іран має можливість зберігати близько 86 млн барелів нафти, при цьому запаси вже перевищили 50 млн барелів.

Якщо експорт не відновиться, Тегеран може бути змушений зменшити видобуток уже протягом одного-двох тижнів.

Нагадаємо, ціни на нафту можуть зрости до 140 доларів за барель через блокаду США. Така заява пролунала від спікера парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібафа у відповідь на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента, який раніше казав, що Іран може бути змушений зупиняти видобуток нафти через обмеження експорту.

«Не для іранців. У нас блокада, і жодна нафта не виходить. І ми думаємо, що в найближчі два-три дні їм доведеться почати зупиняти видобуток», – сказав Бессент.

У відповідь Галібаф заперечив таку оцінку, заявивши, що видобуток триває без збоїв.

