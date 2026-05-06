«Укрпошта» змінила підхід: вартість перевезень тепер залежить від цін на дизель

Вперше в історії тендерів «Укрпошти» ціна за кілометр пробігу не є статичною

Війна на Близькому Сході спровокувала різке зростання цін та перегляд вартості перевезень

Національний поштовий оператор АТ «Укрпошта» вперше впровадив механізм прив’язки вартості логістичних послуг до ринкових цін на пальне. Рішення ухвалене на тлі енергетичної нестабільності, спричиненої ескалацією конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Прозорро».

Війна на Близькому Сході спровокувала різке зростання цін на енергоносії, що зробило попередні фіксовані контракти збитковими для перевізників. За даними «Укрпошти», з березня 2026 року собівартість послуг зросла орієнтовно на 28%. Через «істотну зміну обставин» оператор був змушений переглянути умови співпраці, щоб уникнути зупинки перевезень.

Вперше в історії тендерів «Укрпошти» ціна за кілометр пробігу не є статичною. Вона поділена на шість категорій (від A до F) залежно від середньої вартості дизпалива в Україні (за даними Держстату та ТПП):

Категорія A: до 74,99 грн/л.

Категорія F: від 95,00 грн/л.

Відповідно, ціна за кілометр для перевізника «АТП 16329» варіюється від 46,69 до 54,66 грн/км, а для «Кіт-Карго» – від 43,21 до 50,59 грн/км. Це на 14-27% дорожче, ніж тарифи, що діяли на початку березня 2026 року. Такий підхід дозволяє автоматично коригувати виплати без внесення додаткових змін до договорів.

Договори укладено з двома компаніями, які були єдиними учасниками торгів:

ПрАТ «АТП 16329» (973,06 млн грн): Харківське підприємство, що входить до бізнес-групи родини Андрія Руденка (колишнього заступника мера Харкова Ігоря Терехова). Компанія є давнім партнером «Укрпошти», отримавши підрядів на понад 3,4 млрд грн з 2017 року.

ТОВ «Кіт-Карго» (589,92 млн грн): Київська фірма Віталія Масюка. З 2022 року компанія працює виключно з «Укрпоштою», підписавши угод на 1,27 млрд грн.

